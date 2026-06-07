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Происшествия Появились кадры с места ДТП, где перевернулся автобус с туристами, в Ярославской области — фото

Появились кадры с места ДТП, где перевернулся автобус с туристами, в Ярославской области — фото

Происшествие случилось днем 7 июня

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В Угличском районе перевернулся автобус с пассажирами | Источник: прокуратура Ярославской области В Угличском районе перевернулся автобус с пассажирами | Источник: прокуратура Ярославской области

В Угличском районе перевернулся автобус с пассажирами

Источник:

прокуратура Ярославской области

Экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в деревне Сверчково Угличского округа Ярославской области. Всё случилось около 15:30 7 июня 2026 года.

«По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса YUTONG не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По последним данным полиции на 20:11 7 июня, в ДТП пострадали 19 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних, а также водитель автобуса.

Пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали в Угличскую районную больницу | Источник: прокуратура Ярославской области Пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали в Угличскую районную больницу | Источник: прокуратура Ярославской области
По предварительным данным губернатора, в салоне находилось 33 человека, включая водителя | Источник: прокуратура Ярославской области По предварительным данным губернатора, в салоне находилось 33 человека, включая водителя | Источник: прокуратура Ярославской области
Доставали людей из автобуса спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской области Доставали людей из автобуса спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской области

Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом.

«По факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, ведомство проконтролирует качество оказания помощи пострадавшим.

Все подробности о ДТП с автобусом оперативно публикуем в онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Автобус
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