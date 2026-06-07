Появились кадры с места ДТП, где перевернулся автобус с туристами, в Ярославской области — фото

В Угличском районе перевернулся автобус с пассажирами Источник: прокуратура Ярославской области

Экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в деревне Сверчково Угличского округа Ярославской области. Всё случилось около 15:30 7 июня 2026 года.

«По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса YUTONG не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По последним данным полиции на 20:11 7 июня, в ДТП пострадали 19 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних, а также водитель автобуса.

Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом.

«По факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, ведомство проконтролирует качество оказания помощи пострадавшим.