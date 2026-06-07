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Происшествия «Назначены экспертизы»: после ДТП с перевернувшимся автобусом в Ярославской области возбудили уголовное дело

«Назначены экспертизы»: после ДТП с перевернувшимся автобусом в Ярославской области возбудили уголовное дело

В транспорте находились туристы

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В Угличском округе перевернулся автобус с пассажирами | Источник: прокуратура Ярославской областиВ Угличском округе перевернулся автобус с пассажирами | Источник: прокуратура Ярославской области

В Угличском округе перевернулся автобус с пассажирами

Источник:

прокуратура Ярославской области

В Ярославской области возбудили уголовное дело после опрокидывания пассажирского автобуса. ДТП произошло в деревне Сверчково Угличского округа днем 7 июня 2026 года.

«Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим», — сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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По последним данным полиции на 20:11 7 июня, в ДТП пострадали 19 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних, а также водитель автобуса.

«По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса YUTONG не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Все новости про это ДТП оперативно публикуем в онлайн-трансляции.

Если вы или ваши близкие были в автобусе, который перевернулся в Угличском округе, напишите в редакцию!

Звоните8-905-645-9232
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Спать за рулем опасно.
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