Врачей обвиняют в заражении ребенка корью, но медики винят во всём его мать. Что не так в этой истории?

Отделение детской больницы № 1 на Московской Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

С конца марта 2026 года в Красноярске набирает обороты скандал, который может произойти с каждым. Мама двухлетнего ребенка обвинила врачей Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1 в заражении ее сына корью. При этом сами врачи винят в произошедшем маму ребенка: мол, она не поставила ему необходимую прививку. Минздрав, очевидно, на стороне медиков, а вот у следователей есть к ним вопросы. Почему ребенок заразился корью, как врачи допустили это, почему мама видит нестыковки в карте сына, чем опасно заболевание и на что может претендовать семья в случае исхода уголовного дела в ее сторону, разбиралась журналист NGS24.RU Полина Бородкина.

«Они хотели умолчать об этом факте»

В конце марта 2026 года в редакцию NGS24.RU обратилась одна из жительниц Красноярска с заявлением, что врачи межрайонной детской клинической больницы № 1 заразили ее ребенка корью и якобы попытались скрыть это. Речь идет об инфекционном отделении.

Мама ребенка рассказала, что 7 марта ее двухлетний сын с высокой температурой попал в инфекционное отделение больницы. Со слов женщины, там ему предварительно поставили кишечную инфекцию и положили на лечение в трехместную палату № 205. Через три дня, 10 марта, мальчика неожиданно перевели в одноместную палату № 213, а 13-го и вовсе увезли в другое отделение.

— Мы думаем: «А почему переселили?» 13 марта выясняется, что 10-го выявили ребенка с подтвержденной корью. Он был через одну палату от нас. И нас просто переселили в другую палату, где также общий санузел, общий коридор, процедурная — всё общее. И вот эта инфекция летает по всему четвертому отделению, по всей больнице. Она же летучая, корь. То есть она проходит везде через вентиляцию.

Доктор была у нас на осмотре, когда ей позвонили. Она вышла, а потом зашла и сказала: «Вы знаете, а у нас тут корь выявилась. Мы перевезем вас в другую больницу. Я в шоке. Они просто хотели умолчать об этом факте, что мы заразились корью, — заявила она.

С Московской семью экстренно перевезли на Тельмана Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Так женщина с сыном попали в инфекционное отделение детской больницы № 1 Красноярска. Ребенок, продолжает она, имел все признаки заболевания, среди которых высокая температура, сыпь, пятна Бельского — Филатова — Коплика на слизистой оболочке щек, конъюнктивит и снижение аппетита. Также, с ее слов, по той же причине, что и они, сюда поступили другие мамы с детьми — из того же отделения, куда попали сначала.

— Постепенно поступают еще люди оттуда: четыре мамы с грудными детьми до года — они напротив нас. В соседнем боксе лежит парень — тоже контактный по кори. Скорее всего, еще будут поступать, — рассказывала 31 марта читательница.

Краевой минздрав нашел что ответить на ее обвинения.

«Были предприняты все меры»

В краевом минздраве утверждают, что после выявления кори врачи приняли все необходимые меры: уведомили контролирующие органы, определили круг контактных лиц и перевели нуждающихся в лечении в отдельные боксы. Тяжелых форм заболевания, по данным министерства, не зафиксировано.

— После получения положительного результата анализа на корь пациента из стационара врачами были предприняты все необходимые меры: проинформированы уполномоченные органы, составлен круг контактных лиц. Контактных пациентов, нуждающихся в дальнейшем лечении, перевели в другой стационар, поместив в отдельные боксы. Тех пациентов, которых выписали, поместили на амбулаторное наблюдение в медорганизациях по месту жительства, списки контактных детей поступили в медорганизации города. Тяжелой формы кори среди заболевших не зафиксировано. Заболевшие дети находятся под особым наблюдением, — сказали NGS24.RU в министерстве.

Однако это не спасло от уголовного дела.

В Минздраве уверяют, что врачи работали по регламенту Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Будет дана оценка действиям персонала»

После огласки истории в СМИ следователи возбудили уголовное дело.

Дело завели по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). Расследованием занялся следственный отдел по Ленинскому району Красноярска. Следователи проверят, соблюдали ли медики санитарные требования, вовремя ли изолировали больных и обеспечили ли безопасность детей в стационаре.

— В рамках расследования будет дана оценка действиям медицинского персонала на предмет соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний внутри лечебного учреждения, своевременности принятия мер по первичной диагностике и изоляции пациентов с признаками инфекции, а также по обеспечению безопасных условий пребывания в стационаре малолетних детей, — говорится в сообщении СК.

Часть 1 статьи 293 УК РФ устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей <…>, если это повлекло <…> существенное нарушение прав и законных интересов граждан <…>. Преступление наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до года, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года или арестом на срок до трех месяцев.

А пока красноярка продолжает бороться с натиском врачей самостоятельно.

Следователи проверяют врачей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Они не предложили прививку»

Мама ребенка не намерена пускать ситуацию на самотек. Кроме заявлений в Минздрав и СК, она также написала в страховую, Роспотребнадзор, прокуратуру и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Однако в том же Роспотребнадзоре не подтвердили NGS24.RU вспышку кори как в самих отделениях больницы, так и в целом в городе.

Сейчас женщина с сыном по-прежнему лежат в больнице. Она заявила, что врачи пытаются обвинить ее в произошедшем. Причина — у мальчика нет прививки от кори. Но и у этого есть своя причина.

— У нас есть все официальные медотводы (документы есть в распоряжении редакции NGS24.RU), где прописано, с какого по какое число. Могу добавить, что с 11-го месяца 2025 года вплоть до госпитализации у нас проходило неврологическое лечение, — говорит женщина. — До года мы ставили все прививки согласно календарю прививок. У нас в сертификате о прививках все прививки есть до года. После у нас началось лечение, поэтому мы не поставили прививку.

Прививку от кори не сделали из-за лечения Источник: предоставлено краснояркой

Также у женщины появились вопросы к датам в медицинской карте своего сына.

— Больница официально подтвердила мне в письме, что корь была обнаружена 11 марта. 10-го нас перевели в другую палату, однако в карточке у нас красной ручкой зафиксировано, прямо на начальной странице: «Контакт от 07.03». То есть это как? — вопрошает она. — Несмотря на зафиксированный в карте контакт от 07.03, ребенка 10.03 перевели в палату № 213 (общий коридор), а не в изолированный бокс, что привело к заражению.

11 марта обнаружили ребенка с подозрением на корь Источник: предоставлено краснояркой

Контакт по кори от 07.03.2026 Источник: предоставлено краснояркой

Мама мальчика уверена, что врачи намеренно скрыли от нее факт заражения сына корью, из-за чего семья упустила возможность сделать необходимую прививку, которую надо поставить в первые 72 часа после заражения.

— Они скрыли от меня факт того, что мы заразились, что мы контактные. И поэтому они не предложили нам ни прививку сделать, ни иммуноглобулин — ничего не предложили», — продолжает она. — В нарушение СанПиН 3.3686-21 экстренная профилактика иммуноглобулином не проводилась. Врачи оправдывают это ожиданием лабораторного подтверждения диагноза — до 16 марта, хотя по закону профилактику в очаге обязаны начать в течение 72 часов с момента подозрения, то есть с 11 марта.

Исполняющий обязанности главного врача Красноярской межрайонной детской клинической больница № 1 Надежда Колмакова (именно ее именем подписан официальный ответ на обращение красноярки) сообщает, что коревую вакцину не поставили из-за наличия у мальчика острой кишечной инфекции, с которой он изначально попал в медучреждение. При этом, судя по противопоказаниям, которые находятся в свободном доступе в том же интернете, кишечная инфекция не входит в перечень противопоказаний для введения коревой вакцины.

Коревая вакцина — это препарат для профилактики кори, который содержит ослабленный живой вирус кори. Вакцина стимулирует выработку антител к вирусу кори, которые достигают максимального уровня через три-четыре недели после вакцинации не менее чем у 95% привитых.

Причина отказа от вакцины — кишечная инфекция Источник: предоставлено краснояркой

Также женщина не согласна с обозначенной формой протекания заболевания.

— Администрация больницы в официальном ответе от 06.04.2026 признала, что корь у ребенка протекала в среднетяжелой форме с серьезными осложнениями. Ранее озвученная Минздравом информация о «легком течении» была недостоверной, — говорит женщина. — Тем более, на минуточку, у нас сегодня, если я не ошибаюсь, 25–26-й день госпитализации. Ну как с легкой корью можно лежать 26 дней?

Чем опасна корь

Ни для кого не секрет, что с корью шутки плохи. Это опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Плюс высококонтагиозное, то есть весьма заразное и быстро передающееся от больного к здоровому. По воспоминаниям детского инфекциониста и педиатра красноярской детской поликлиники № 2 Александры Заграбчук, раньше была высокая летальность среди детского и взрослого населения из-за кори, но после появления вакцины ситуация заметно улучшилась. Поэтому, по ее мнению, очень важно вакцинироваться всем без исключения.

— Смертность снизилась в разы, и на сегодняшний день уже практически нет местной кори, есть только завозная корь, — констатирует Александра Заграбчук. — Безусловно, подвержено детское население: дети раннего возраста, дети до года. Первая вакцинация в год проводится не только против кори. На сегодняшний день у нас есть «дивакцины», то есть где корь и паротит и отдельно краснуха, то есть ставят две инъекции. А сейчас есть три вакцины, где в одной инъекции ставится корь, краснуха и паротит. Поэтому, как правило, прививают от трех инфекций сразу в год.

Вакцинация поможет избежать тяжелых форм кори Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вакцинация — единственное, что может спасти от кори. Но даже если не спасет от заражения ею, то привитый от нее человек точно перенесет заболевание в более легкой форме и без осложнений. Чего не скажешь о непривитом.

— Прививка не защищает от заболевания. Прививка защищает от осложнений, тяжелой формы заболевания и летального исхода. Только вакцинация. И при непосредственном контакте с больным корью — введение иммуноглобулина человеческого.

Те люди, которые не защищены от кори, в том числе дети, особенно дети, в первую очередь подвержены заболеванию корью и осложнениям после нее. Никто не может гарантировать при индексе контагиозности 100%, что ребенок, не защищенный против кори, не заболеет при контакте.

А осложнений — целый букет, потому что корь бьет по всем органам и системам организма. Если брать дыхательную систему, то велик риск заработать пневмонию, ларингит и даже бронхит. Страдает и нервная: коревой энцефалит может вызвать не только отек мозга, но и привести к смерти. То же самое касается подострого склерозирующего панэнцефалита. Еще в этом списке — менингоэнцефалиты, которые выводят мозг из строя. Также среди осложнений: отит, поражения глаз, заболевания ЖКТ, тромбоцитопения, миокардит, поражения сердечно-сосудистой системы.

«Всё зависит от экспертов»

В разговоре с NGS24.RU руководитель проекта «Юраптека», оказывающего правовую поддержку пациентам, Булат Мухамеджанов сообщил, что таких случаев в практике конкретно его проекта не было, однако все-таки привел пару примеров.

— Была история в одном из регионов Дальневосточного федерального округа, когда медработницу под давлением руководства заставили, хотя у нее был медотвод, привиться от кори, и потом у нее были осложнения с рукой, — рассказывает Булат Мухамеджанов. — Есть кейс на Камчатке, где малолетний ребенок был заражен ВИЧ в больнице. Там очень хорошая перспектива с точки зрения подачи иска к медучреждению о компенсации морального вреда.

Дело может дойти до суда, но всё зависит от судмедэкспертов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как сообщалось ранее, сейчас по факту заражения двухлетнего мальчика корью в больнице возбуждено уголовное дело. По мнению эксперта, говорить о том, какие права матери и ребенка были нарушены, пока рано: всё зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Так же, как и исход уголовного дела.

— В нашей стране не прецедентное право, поэтому судебная практика разнится от региона к региону. На данном этапе пока сложно говорить, на что могут претендовать мать и ребенок. Я бы сказал, что здесь нужно двигаться шаг за шагом. Сейчас возбуждено уголовное дело. Это хорошо, потому что уже есть у следователя возможность в рамках уголовного дела проводить следственные мероприятия. Сейчас его задача — изъять медицинскую документацию, назначить судебно-медицинскую экспертизу и дождаться результатов заключения экспертов.