Отказалась содержать сына: сибиряк заказал киллера для собственной матери — убийце он обещал построить дом. Новости 6 февраля

Следователи возбудили уголовное Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 февраля.

Новое генетическое тестирование можно пройти по ОМС

С этого года пациенты с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов по системе ОМС. Подробности об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

«С 2026 года в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП)», — рассказала она РИА Новости.

Долгушина подчеркнула, что в рамках ОМС предоставляется медицинская помощь по планированию беременности семьям, в которых у ребенка были выявлены генетические патологии в процессе расширенного неонатального скрининга.

Россиянам напомнили про скидки на оплату ЖКУ

Участники СВО и члены их семей могут получить льготы по оплате ЖКУ. Ветеранам боевых действий предоставляется компенсация 50% на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капремонт. Такая скидка распространяется на всех членов семьи.

Также для участников СВО предусмотрены отсрочка и рассрочка платежей без пеней и штрафов. Банковская комиссия при оплате ЖКУ отменяется.

«Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания», — подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он добавил, что для получения льгот нужно подтвердить статус и обратиться в органы соцзащиты, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Установка камер в подъезде рискует обернуться не только штрафом

За установку камер в подъезде многоквартирного дома человек может быть оштрафован на сумму до 15 тысяч рублей или даже приговорен к лишению свободы. Об этом сообщила юрист Екатерина Нечаева.

Она подчеркнула, что установка камеры допустима только с согласия управляющей компании (УК). Также необходимо получить разрешение от всех жильцов дома, что решается на общем собрании собственников.

«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — уточнила она, добавив, что гражданам может грозить вплоть «до двух лет лишения свободы».

А если собственник квартиры установил камеру без согласия соседей, они могут через суд потребовать её демонтажа. За такое нарушение следует не только уголовная ответственность, но и штраф на сумму от 6 до 15 тысяч рублей за «Незаконную обработку персональных данных» и от 100 до 300 рублей за «Самоуправство».

Мошенники нацелились на семьи с детьми и на влюбленные пары

Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь они рассылают сообщения с предложением оформить семейную налоговую выплату и пытаются на этом заработать. Об этом предупредили на платформе «Мошеловка» Народного фронта.

Если вы увидите в соцсетях или мессенджерах объявление вроде такого: «Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 рублей за оформление», то не спешите в это верить. Мошенники опираются на реальный закон: он предусматривает возврат 7% НДФЛ для семей, в которых двое и более детей. Но используют его в корыстных целях.

В этом случае аферисты делают ставку на то, что семьи с детьми хотят получить выплату. Они создают иллюзию «досрочного» получения денег и просят небольшую плату (например, 299 рублей) за оформление.

Отметим, что официальные налоговые выплаты не требуют никаких комиссий. Если вам предлагают заплатить за «ускорение» процесса — это признак мошенничества.

Злоумышленники нацелили свое внимание не только не семьи с детьми, но и на влюбленные пары в преддверии Дня святого Валентина. Для обмана аферисты начали использовать сразу несколько схем. Подробнее о них мы рассказали в отдельном материале.

Для родителей придумали новый штраф

В России предложили ввести штрафы для родителей, которые поздно забирают своих детей из детских садов. Подробнее об инициативе рассказал замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Важно, чтобы был жесткий регламент в отношении родителей, которые забирают детей после закрытия детских садов. Бывает, что и после восьми, и после девяти часов не забирают детей, забывают, не спешат. В случаях значительного опоздания возможно взимать дополнительную плату с родителей, не забирающих детей вовремя», — сказал Гриб.

Он отметил, что оставлять детей одних в группах нельзя, поэтому воспитателям приходится задерживаться на работе. Гриб считает, что взимание платы за опоздания поможет защитить сотрудников детских садов.

Кроме того, он поддержал идею о продлении рабочего времени детских садов до 20:00. По его словам, это необходимо, поскольку многие родители заканчивают работу в 18:00, а затем им нужно добираться до детского сада по пробкам, особенно эта ситуация актуальна для крупных городов.

«Для воспитателей, график которых также продлится, в этом случае надо вводить двойную плату за переработку», — объяснил Гриб.

Еще одним возможным решением проблемы может стать создание дежурных групп продленного дня в детских садах, где дети смогут находиться до 20:00. В этом случае зарплаты воспитателей также должны быть увеличены.

В АТОР рассказали, куда лучше слетать за границу на одну зарплату

Если вы собираетесь в отпуск, то вам стоит рассмотреть несколько заграничных направлений. Тем более что весной можно съездить к морю на одну зарплату. Пляжный отдых за рубежом для россиян в это время года начинается от 70 тысяч рублей на человека, сообщил вице‑президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

В список бюджетных направлений входят:

ОАЭ : от 70 тысяч, комфортная погода около +27 °C, море прохладное.

Египет : от 70 тысяч, включено «всё включено», жарко со второй половины марта.

Таиланд : от 75 тысяч.

Вьетнам : от 75 тысяч, спрос высокий, свободных мест мало.

Индия (Гоа) и Шри‑Ланка: от 75 до 80 тысяч, сезон до начала дождей. Для поездки в Индию с 1 января отменен визовый сбор.

Кто привык к премиальным вариантам отдыха, могут обратить внимание на Мальдивы. Стоимость поездки туда начинается от 150 тысяч рублей с человека.

Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров не сможет въехать в Россию в течение 50-ти лет. Такое решение приняли сегодня в интересах национальной безопасности страны.

Как отмечают источники РИА Новости, Сабуров использовал посредников для вывода из России заработанных здесь денежных средств. Кроме того, у комика в России есть имущество стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

«В прошлом году стендапер нарушал миграционное законодательство — превышал допустимый срок пребывания в РФ. Тогда он отделался штрафом, ему дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам», — передают наши коллеги из StarHit со ссылкой на источник.

Кадры задержания Источник: Baza / Telegram

Пока что комик никак не прокомментировал ситуацию, но это уже сделали его коллеги по шоу «ЧБД» (что было дальше). Илья Макаров в разговоре с порталом MSK1.RU заявил, что пока не знает о деталях произошедшего и не думал, как будет развиваться популярная в сети юмористическая программа без него.

«Я, честно, вообще не в курсе. Как снимать шоу без него, не думал», — сказал корреспонденту Макаров.

Перед сегодняшним задержанием Сабурова в городах России отменили несколько его концертов. Официальный сайт комика, где продавали билеты на его концерты, полностью перестал работать.

Сабуров не может попасть в Россию и находится в нейтральной зоне аэропорта Внуково Источник: РЕН ТВ / Telegram

Эксперты назвали сроки подготовки мирного соглашения по Украине

На подготовку мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине уйдет больше месяца. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Идет очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так времени, конечно, уйдет больше», — сказал эксперт.

На прошедших переговорах страны обсудили методы обеспечения прекращения огня и контроля за остановкой военных действий, а также согласовали обмен 314 военнопленными. После состоявшихся встреч американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны почти пришли к соглашению.

«Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал Трамп во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

Стороны продолжат диалог. Однако следующая встреча делегаций скорее всего пройдет уже в США. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Два школьных нападения за сутки

Сегодня случилось два школьных нападения. Одно из них произошло в Азербайджане. Там ученик старших классов выстрелил в учителя из охотничьего ружья — подросток пронес оружие в школу внутри рюкзака.

По информации клинического медицинского центра Баку, учительницу ранило в шею. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Одноклассники описывают школьника положительно. Однако признались, что у мальчика был конфликт с учителем.

«Он был послушный и умный. Никаких психических проблем у него не было. У него был конфликт с учителями лицея», — сказал одноклассник стрелявшего в разговоре с РИА Новости.

Сейчас подросток задержан. Полиция выяснила, что ружье принадлежало отцу школьника. Проводится расследование.

Но это не единственный случай. Еще один инцидент с нападением случился в Казахстане.

Старшеклассник после конфликта со сверстниками напал на них с топором. Двое учеников пострадали, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

«Ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение, после чего покинул территорию школы. В результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения. После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан», — говорится в сообщении.

Турист из России погиб в Таиланде

Российский турист Ильяр Бичурин погиб в Таиланде, сорвавшись с 20-метровой скалы на острове Самуи. Подробности сообщает таиландская онлайн-газета «Пхучаткан».

«На острове Самуи в провинции Сураттхани 5 февраля произошла трагедия: молодой российский турист потерял равновесие, спускаясь по скале к пляжу со смотровой площадки Пхра Лан. Он схватился за ветку, которая сломалась, и упал, ударившись головой о камни на пляже, что привело к его смерти», — пишет издание со ссылкой на результаты полицейского дознания и осмотра места происшествия.

Отмечается, что смотровая площадка находится на вершине скалы на высоте 20 метров от пляжа. Авторы материала утверждают, что погиб Ильяр Бичурин. Такое имя было записано в его паспорте. Документ нашли вместе с телом на пляже.

В полицию о происшествии сообщили иностранные туристы, увидевшие тело со смотровой площадки. Проверка по иммиграционным учетам установила, что Ильяр Бичурин въехал в Таиланд из Малайзии через наземный пограничный переход Кхуандот в провинции Сатун.

Сибиряк с помощью киллера пытался убить собственную мать

49-летний житель Новосибирской области пытался организовать заказное убийство своей 72-летней матери из-за плохих отношений. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.

«Выступая в роли подстрекателя к совершению убийства, он стал предпринимать меры к приисканию исполнителя преступления. В период с 13 декабря 2025-го по 2 февраля 2026 года фигурант по делу обратился к одному из жителей региона с предложением о совершении убийства женщины за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

«Будущему убийце» обвиняемый снял квартиру, предоставил оружие — нож и купил телефон. По информации прокуратуры Новосибирской области, он потребовал от мужчины совершить преступление и отчитаться об этом по телефону.

Этот нож для убийства предоставил мужчина своему знакомому Источник: СУ СК России по Новосибирской области

В качестве вознаграждения заказчик пообещал своему знакомому, который должен был стать исполнителем, построить для него жилье. Сначала он согласился, но позже испугался и рассказал обо всем самой женщине и полиции, передает ТАСС.

В итоге мужчину задержали. Убийство по найму не было доведено до конца. Следователи возбудили уголовное. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.