Отказалась содержать сына: сибиряк заказал киллера для собственной матери — убийце он обещал построить дом. Новости 6 февраля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 февраля.
Новое генетическое тестирование можно пройти по ОМС
С этого года пациенты с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов по системе ОМС. Подробности об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
«С 2026 года в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП)», — рассказала она РИА Новости.
Долгушина подчеркнула, что в рамках ОМС предоставляется медицинская помощь по планированию беременности семьям, в которых у ребенка были выявлены генетические патологии в процессе расширенного неонатального скрининга.
Россиянам напомнили про скидки на оплату ЖКУ
Участники СВО и члены их семей могут получить льготы по оплате ЖКУ. Ветеранам боевых действий предоставляется компенсация 50% на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капремонт. Такая скидка распространяется на всех членов семьи.
Также для участников СВО предусмотрены отсрочка и рассрочка платежей без пеней и штрафов. Банковская комиссия при оплате ЖКУ отменяется.
«Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания», — подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Он добавил, что для получения льгот нужно подтвердить статус и обратиться в органы соцзащиты, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.
Установка камер в подъезде рискует обернуться не только штрафом
За установку камер в подъезде многоквартирного дома человек может быть оштрафован на сумму до 15 тысяч рублей или даже приговорен к лишению свободы. Об этом сообщила юрист Екатерина Нечаева.
Она подчеркнула, что установка камеры допустима только с согласия управляющей компании (УК). Также необходимо получить разрешение от всех жильцов дома, что решается на общем собрании собственников.
«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — уточнила она, добавив, что гражданам может грозить вплоть «до двух лет лишения свободы».
А если собственник квартиры установил камеру без согласия соседей, они могут через суд потребовать её демонтажа. За такое нарушение следует не только уголовная ответственность, но и штраф на сумму от 6 до 15 тысяч рублей за «Незаконную обработку персональных данных» и от 100 до 300 рублей за «Самоуправство».
Мошенники нацелились на семьи с детьми и на влюбленные пары
Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь они рассылают сообщения с предложением оформить семейную налоговую выплату и пытаются на этом заработать. Об этом предупредили на платформе «Мошеловка» Народного фронта.
Если вы увидите в соцсетях или мессенджерах объявление вроде такого: «Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 рублей за оформление», то не спешите в это верить. Мошенники опираются на реальный закон: он предусматривает возврат 7% НДФЛ для семей, в которых двое и более детей. Но используют его в корыстных целях.
В этом случае аферисты делают ставку на то, что семьи с детьми хотят получить выплату. Они создают иллюзию «досрочного» получения денег и просят небольшую плату (например, 299 рублей) за оформление.
Отметим, что официальные налоговые выплаты не требуют никаких комиссий. Если вам предлагают заплатить за «ускорение» процесса — это признак мошенничества.
Злоумышленники нацелили свое внимание не только не семьи с детьми, но и на влюбленные пары в преддверии Дня святого Валентина. Для обмана аферисты начали использовать сразу несколько схем. Подробнее о них мы рассказали в отдельном материале.
Для родителей придумали новый штраф
В России предложили ввести штрафы для родителей, которые поздно забирают своих детей из детских садов. Подробнее об инициативе рассказал замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Важно, чтобы был жесткий регламент в отношении родителей, которые забирают детей после закрытия детских садов. Бывает, что и после восьми, и после девяти часов не забирают детей, забывают, не спешат. В случаях значительного опоздания возможно взимать дополнительную плату с родителей, не забирающих детей вовремя», — сказал Гриб.
Он отметил, что оставлять детей одних в группах нельзя, поэтому воспитателям приходится задерживаться на работе. Гриб считает, что взимание платы за опоздания поможет защитить сотрудников детских садов.
Кроме того, он поддержал идею о продлении рабочего времени детских садов до 20:00. По его словам, это необходимо, поскольку многие родители заканчивают работу в 18:00, а затем им нужно добираться до детского сада по пробкам, особенно эта ситуация актуальна для крупных городов.
«Для воспитателей, график которых также продлится, в этом случае надо вводить двойную плату за переработку», — объяснил Гриб.
Еще одним возможным решением проблемы может стать создание дежурных групп продленного дня в детских садах, где дети смогут находиться до 20:00. В этом случае зарплаты воспитателей также должны быть увеличены.
В АТОР рассказали, куда лучше слетать за границу на одну зарплату
Если вы собираетесь в отпуск, то вам стоит рассмотреть несколько заграничных направлений. Тем более что весной можно съездить к морю на одну зарплату. Пляжный отдых за рубежом для россиян в это время года начинается от 70 тысяч рублей на человека, сообщил вице‑президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
В список бюджетных направлений входят:
ОАЭ: от 70 тысяч, комфортная погода около +27 °C, море прохладное.
Египет: от 70 тысяч, включено «всё включено», жарко со второй половины марта.
Таиланд: от 75 тысяч.
Вьетнам: от 75 тысяч, спрос высокий, свободных мест мало.
Индия (Гоа) и Шри‑Ланка: от 75 до 80 тысяч, сезон до начала дождей. Для поездки в Индию с 1 января отменен визовый сбор.
Кто привык к премиальным вариантам отдыха, могут обратить внимание на Мальдивы. Стоимость поездки туда начинается от 150 тысяч рублей с человека.
Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию
Комик Нурлан Сабуров не сможет въехать в Россию в течение 50-ти лет. Такое решение приняли сегодня в интересах национальной безопасности страны.
Как отмечают источники РИА Новости, Сабуров использовал посредников для вывода из России заработанных здесь денежных средств. Кроме того, у комика в России есть имущество стоимостью свыше 60 миллионов рублей.
«В прошлом году стендапер нарушал миграционное законодательство — превышал допустимый срок пребывания в РФ. Тогда он отделался штрафом, ему дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам», — передают наши коллеги из StarHit со ссылкой на источник.
Пока что комик никак не прокомментировал ситуацию, но это уже сделали его коллеги по шоу «ЧБД» (что было дальше). Илья Макаров в разговоре с порталом MSK1.RU заявил, что пока не знает о деталях произошедшего и не думал, как будет развиваться популярная в сети юмористическая программа без него.
«Я, честно, вообще не в курсе. Как снимать шоу без него, не думал», — сказал корреспонденту Макаров.
Перед сегодняшним задержанием Сабурова в городах России отменили несколько его концертов. Официальный сайт комика, где продавали билеты на его концерты, полностью перестал работать.
Эксперты назвали сроки подготовки мирного соглашения по Украине
На подготовку мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине уйдет больше месяца. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Идет очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так времени, конечно, уйдет больше», — сказал эксперт.
На прошедших переговорах страны обсудили методы обеспечения прекращения огня и контроля за остановкой военных действий, а также согласовали обмен 314 военнопленными. После состоявшихся встреч американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны почти пришли к соглашению.
«Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал Трамп во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.
Стороны продолжат диалог. Однако следующая встреча делегаций скорее всего пройдет уже в США. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Два школьных нападения за сутки
Сегодня случилось два школьных нападения. Одно из них произошло в Азербайджане. Там ученик старших классов выстрелил в учителя из охотничьего ружья — подросток пронес оружие в школу внутри рюкзака.
По информации клинического медицинского центра Баку, учительницу ранило в шею. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Одноклассники описывают школьника положительно. Однако признались, что у мальчика был конфликт с учителем.
«Он был послушный и умный. Никаких психических проблем у него не было. У него был конфликт с учителями лицея», — сказал одноклассник стрелявшего в разговоре с РИА Новости.
Сейчас подросток задержан. Полиция выяснила, что ружье принадлежало отцу школьника. Проводится расследование.
Но это не единственный случай. Еще один инцидент с нападением случился в Казахстане.
Старшеклассник после конфликта со сверстниками напал на них с топором. Двое учеников пострадали, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
«Ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение, после чего покинул территорию школы. В результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения. После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан», — говорится в сообщении.
Турист из России погиб в Таиланде
Российский турист Ильяр Бичурин погиб в Таиланде, сорвавшись с 20-метровой скалы на острове Самуи. Подробности сообщает таиландская онлайн-газета «Пхучаткан».
«На острове Самуи в провинции Сураттхани 5 февраля произошла трагедия: молодой российский турист потерял равновесие, спускаясь по скале к пляжу со смотровой площадки Пхра Лан. Он схватился за ветку, которая сломалась, и упал, ударившись головой о камни на пляже, что привело к его смерти», — пишет издание со ссылкой на результаты полицейского дознания и осмотра места происшествия.
Отмечается, что смотровая площадка находится на вершине скалы на высоте 20 метров от пляжа. Авторы материала утверждают, что погиб Ильяр Бичурин. Такое имя было записано в его паспорте. Документ нашли вместе с телом на пляже.
В полицию о происшествии сообщили иностранные туристы, увидевшие тело со смотровой площадки. Проверка по иммиграционным учетам установила, что Ильяр Бичурин въехал в Таиланд из Малайзии через наземный пограничный переход Кхуандот в провинции Сатун.
Сибиряк с помощью киллера пытался убить собственную мать
49-летний житель Новосибирской области пытался организовать заказное убийство своей 72-летней матери из-за плохих отношений. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.
«Выступая в роли подстрекателя к совершению убийства, он стал предпринимать меры к приисканию исполнителя преступления. В период с 13 декабря 2025-го по 2 февраля 2026 года фигурант по делу обратился к одному из жителей региона с предложением о совершении убийства женщины за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
«Будущему убийце» обвиняемый снял квартиру, предоставил оружие — нож и купил телефон. По информации прокуратуры Новосибирской области, он потребовал от мужчины совершить преступление и отчитаться об этом по телефону.
В качестве вознаграждения заказчик пообещал своему знакомому, который должен был стать исполнителем, построить для него жилье. Сначала он согласился, но позже испугался и рассказал обо всем самой женщине и полиции, передает ТАСС.
В итоге мужчину задержали. Убийство по найму не было доведено до конца. Следователи возбудили уголовное. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев