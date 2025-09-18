2-летний мальчик пострадал в аварии с иномарками на М-8 в Ярославской области

Днем 18 сентября в Переславском районе Ярославской области в аварии с иномарками пострадал двухлетний малыш. По предварительным данным полиции, на 162-м километре трассы «Холмогоры» столкнулись «Тойота Камри» и «Фольксваген Поло».
«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, с места происшествия в больницу доставлены: водитель и пассажир „Фольксвагена“, а также пассажир „Тойоты“», — сообщили в УМВД.
В больницу попала 28-летняя девушка-водитель «Фольксвагена», а также ее двухлетний пассажир. Кроме того, травмы получил 61-летний пассажир «Тойоты».
К месту ДТП на помощь пострадавшим выезжали спасатели. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновения.
Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний водитель «ГАЗа», влетевший под фуру на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе. Мы публиковали кадры с места аварии.