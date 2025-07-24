Двоих увезли в больницу: в Ярославской области столкнулись мотоцикл и автомобиль

В ДТП с мотоциклом пострадали два человека Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем. Авария произошла на улице 9 Мая в Рыбинске 23 июля в 16:33.

Дорогу не поделили автомобиль «Рено», за рулем которого находился 68-летний водитель, и мотоцикл «Хонда» под управлением 46-летнего мужчины. В результате травмы получили водитель мотоцикла и его 40-летняя пассажирка. После ДТП их увезли в больницу.

На кадрах с места происшествия видно, что удар мотоцикла пришелся в бок автомобиля. У иномарки искорежена задняя левая дверь. Сам мотоцикл опрокинулся на асфальт.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.