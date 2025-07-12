«Не уступил дорогу»: в Ярославской области водитель погиб в ДТП на федеральной трассе

Смертельное ДТП произошло 12 июля в Ярославской области. По информации ГИБДД, авария случилась в 16:25 на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе.
«По предварительной информации, 80-летний водитель за рулем автомобиля Ford Fusion на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю ZEEKR, двигающемуся по главной дороге слева, под управлением 57-летнего мужчины», — сообщили в ярославской Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель автомобиля Ford Fusion от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 11 июля в Ярославской области произошло сразу два серьезных ДТП. Первое случилось на трассе М-8 в районе отворотки к селу Гавшинка и деревни Васильевское. Здесь столкнулись «Вольво», «Хавал» и «Фольксваген». Погиб 37-летний водитель. Двое детей — мальчики 11 и 3 лет — оказались в больнице. Во втором ДТП на трассе М-8 пострадало четыре человека.