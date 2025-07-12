«Не уступил дорогу»: в Ярославской области водитель погиб в ДТП на федеральной трассе

В ДТП с двумя машинами погиб водитель Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Смертельное ДТП произошло 12 июля в Ярославской области. По информации ГИБДД, авария случилась в 16:25 на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе.

«По предварительной информации, 80-летний водитель за рулем автомобиля Ford Fusion на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю ZEEKR, двигающемуся по главной дороге слева, под управлением 57-летнего мужчины», — сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford Fusion от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В Госавтоинспекции рассказали подробности Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.