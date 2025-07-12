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Происшествия «Не уступил дорогу»: в Ярославской области водитель погиб в ДТП на федеральной трассе

«Не уступил дорогу»: в Ярославской области водитель погиб в ДТП на федеральной трассе

Кадры с места происшествия

528
3 комментария
В ДТП с двумя машинами погиб водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП с двумя машинами погиб водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП с двумя машинами погиб водитель

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Смертельное ДТП произошло 12 июля в Ярославской области. По информации ГИБДД, авария случилась в 16:25 на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе.

«По предварительной информации, 80-летний водитель за рулем автомобиля Ford Fusion на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю ZEEKR, двигающемуся по главной дороге слева, под управлением 57-летнего мужчины», — сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford Fusion от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В Госавтоинспекции рассказали подробности

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 июля в Ярославской области произошло сразу два серьезных ДТП. Первое случилось на трассе М-8 в районе отворотки к селу Гавшинка и деревни Васильевское. Здесь столкнулись «Вольво», «Хавал» и «Фольксваген». Погиб 37-летний водитель. Двое детей — мальчики 11 и 3 лет — оказались в больнице. Во втором ДТП на трассе М-8 пострадало четыре человека.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
3
Гость
44 минуты
Уступать это не наши традиционные ценности, любой дед из погреба это скажет
Гость
33 минуты
Ещё один старичок - лесовичок. В 80 лет, за руль, это дерзко!
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