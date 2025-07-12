Машина выехала на встречку: четыре человека пострадали в ДТП в Ярославской области

В Ярославской области в ДТП пострадало четыре человека Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Четыре человека пострадало в ДТП в Ярославской области 11 июня. Авария произошла в 18:50 на 114 километре трассы М-8.

По предварительной информации, автомобиль VOYAH, за рулем которого находилась 27-летняя девушка, выехал на встречную на полосу на участке дороги, где это запрещено. В результате произошло столкновение в ехавшем во встречном направлении автомобилем «Киа соренто» под управлением 41-летнего мужчины. От удара автомобиль «Киа» вылетел в кювет.

«В результате ДТП, оба водителя и два пассажира автомобиля „Киа“ — 24-летняя девушка и двухлетний мальчик госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — рассказал врио заместителя командира ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России (п. Петровское) Артем Катыхин.

Видео с места происшествия Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.