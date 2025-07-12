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Происшествия Машина выехала на встречку: четыре человека пострадали в ДТП в Ярославской области

Машина выехала на встречку: четыре человека пострадали в ДТП в Ярославской области

Опубликовано видео с места происшествия

560
2 комментария
В Ярославской области в ДТП пострадало четыре человека | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области в ДТП пострадало четыре человека | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в ДТП пострадало четыре человека

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Четыре человека пострадало в ДТП в Ярославской области 11 июня. Авария произошла в 18:50 на 114 километре трассы М-8.

По предварительной информации, автомобиль VOYAH, за рулем которого находилась 27-летняя девушка, выехал на встречную на полосу на участке дороги, где это запрещено. В результате произошло столкновение в ехавшем во встречном направлении автомобилем «Киа соренто» под управлением 41-летнего мужчины. От удара автомобиль «Киа» вылетел в кювет.

«В результате ДТП, оба водителя и два пассажира автомобиля „Киа“ — 24-летняя девушка и двухлетний мальчик госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — рассказал врио заместителя командира ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России (п. Петровское) Артем Катыхин.

Видео с места происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также 11 июля на трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП с участием трех машин. В результате столкновения погиб 37-летний водитель. Двое детей — мальчики 11 и 3 лет — оказались в больнице.

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Комментарии
2
281857853
4 минуты
Ездить не умеет, лишить прав пожизненно.
Гость
16 минут
Быстро поедешь-медленно понесут.
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