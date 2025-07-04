Чехия осталась без света. Люди застряли в лифтах: что происходит

Когда дадут электричество в республике, пока не ясно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие районы чешской столицы сегодня остались без света. Из-за этого прекратило работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов. Спасателям поступает большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах. Подробности со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило издание Novinky.

«Отключение электроэнергии произошло в различных частях Праги, как в центре, в частности на Вацлавской площади, так и на окраинах города. Не работает общественный транспорт: метро, трамваи, троллейбусы, отключены банкоматы, много людей застряло в лифтах, к ним на помощь спешат пожарные», — говорится в сообщении.

Компания Pražská energetika (PRE) сообщает, что причиной отключения электричества в чешской столице стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города, передает агентство СТК. В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы, однако пока не ясно, сколько времени это займет.

Электричества нет также в краевом центре Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны) и Градец-Кралове (на востоке страны).