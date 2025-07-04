НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 746мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,78
EUR 93,13
Скорая застряла в грязи
Прогноз на июль
Опасно ли купаться в Волге
Лето в Ярославле
Угроза обрушения дома
Топ советов по ремонту
Самые популярные маршруты автобусов
Жители жалуются на троллейбусы
Хищник вышел к людям
Программа кинофестиваля
Происшествия Подробности Власти рассказали, что будет с домом в Ярославской области, где зафиксировали угрозу обрушения

Власти рассказали, что будет с домом в Ярославской области, где зафиксировали угрозу обрушения

Людей уже расселили, сейчас здание пустует

378
Написать комментарий
В Ярославской области зафиксировали угрозу обрушения многоквартирного дома | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области зафиксировали угрозу обрушения многоквартирного дома | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области зафиксировали угрозу обрушения многоквартирного дома

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Стало известно, что будет с многоквартирным домом в Переславле-Залесском Ярославской области, где 3 июля обнаружили угрозу обрушения. Из здания № 8 на улице 40 лет ВЛКСМ выселили жильцов. Их отправили в маневренный фонд.

В администрации городского округа Переславль-Залесский пояснили, что эксперты обследуют объект. Только тогда станет понятно, можно ли в ней будет жить, если провести ремонт.

«Дальнейшая судьба дома будет определяться после обследования и независимой экспертизы. Информации по срокам пока нет», — рассказали 76.RU власти.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в двухэтажке 1968 года постройки проживает 26 человек. 15 из них потребовался маневренный фонд.

Прокуратура уже взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На следующей неделе, 8 июля с местными жителями, в том числе с жильцами дома № 8, проведет встречу заместитель прокурора Ярославской области Светлана Козлова.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Угроза обрушения дома Маневренный фонд Переславль-Залесский
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление