Власти рассказали, что будет с домом в Ярославской области, где зафиксировали угрозу обрушения

Стало известно, что будет с многоквартирным домом в Переславле-Залесском Ярославской области, где 3 июля обнаружили угрозу обрушения. Из здания № 8 на улице 40 лет ВЛКСМ выселили жильцов. Их отправили в маневренный фонд.
В администрации городского округа Переславль-Залесский пояснили, что эксперты обследуют объект. Только тогда станет понятно, можно ли в ней будет жить, если провести ремонт.
«Дальнейшая судьба дома будет определяться после обследования и независимой экспертизы. Информации по срокам пока нет», — рассказали 76.RU власти.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в двухэтажке 1968 года постройки проживает 26 человек. 15 из них потребовался маневренный фонд.
Прокуратура уже взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На следующей неделе, 8 июля с местными жителями, в том числе с жильцами дома № 8, проведет встречу заместитель прокурора Ярославской области Светлана Козлова.