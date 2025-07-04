Власти рассказали, что будет с домом в Ярославской области, где зафиксировали угрозу обрушения

В Ярославской области зафиксировали угрозу обрушения многоквартирного дома Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Стало известно, что будет с многоквартирным домом в Переславле-Залесском Ярославской области, где 3 июля обнаружили угрозу обрушения. Из здания № 8 на улице 40 лет ВЛКСМ выселили жильцов. Их отправили в маневренный фонд.

В администрации городского округа Переславль-Залесский пояснили, что эксперты обследуют объект. Только тогда станет понятно, можно ли в ней будет жить, если провести ремонт.

«Дальнейшая судьба дома будет определяться после обследования и независимой экспертизы. Информации по срокам пока нет», — рассказали 76.RU власти.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в двухэтажке 1968 года постройки проживает 26 человек. 15 из них потребовался маневренный фонд.