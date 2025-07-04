«Люди покинули дом»: губернатор Ярославской области — о ЧП с разрушающимся зданием

В Ярославской области возникла угроза обрушения многоквартирного дома Источник: Михаил Евраев / Telegram

Из дома в Переславле-Залеском, в котором была зафиксирована угроза обрушения, переселили людей. Дефект фундамента в здании № 8 на улице 40 лет ВЛКСМ заметили рабочие 3 июля.

«Угрозу установили во время земляных работ у фасада дома. Оперативно предприняты все меры безопасности. На заседании КЧС округа принято решение расселить жителей», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что в здании 1968 года постройки проживает 26 человек. 15 из них потребовался маневренный фонд.

«Возможности для его предоставления в городе есть. Люди покинули дом, территория огорожена. На месте работают оперативные службы», — уточнил Михаил Евраев.

Снаружи двухэтажка выглядит как обычное здание Источник: Михаил Евраев / Telegram

Часть жильцов переселили в маневренный фонд Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com

Губернатор находится на связи с главой округа. Михаил Евраев уточнил, что если потребуется помощь, областное правительство незамедлительно ее окажет.

В администрации городского округа Переславль-Залесский уточнили, что дальнейшая судьба дома будет определяться после обследования и независимой экспертизы. Информации по срокам пока нет.

Угрозу обрушения зафиксировали во время земляных работ Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram