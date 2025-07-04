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Происшествия Подробности «Люди покинули дом»: губернатор Ярославской области — о ЧП с разрушающимся зданием

«Люди покинули дом»: губернатор Ярославской области — о ЧП с разрушающимся зданием

Что известно про строение, в котором зафиксирована угроза обрушения

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4 комментария
В Ярославской области возникла угроза обрушения многоквартирного дома | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославской области возникла угроза обрушения многоквартирного дома | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области возникла угроза обрушения многоквартирного дома

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Из дома в Переславле-Залеском, в котором была зафиксирована угроза обрушения, переселили людей. Дефект фундамента в здании № 8 на улице 40 лет ВЛКСМ заметили рабочие 3 июля.

«Угрозу установили во время земляных работ у фасада дома. Оперативно предприняты все меры безопасности. На заседании КЧС округа принято решение расселить жителей», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что в здании 1968 года постройки проживает 26 человек. 15 из них потребовался маневренный фонд.

«Возможности для его предоставления в городе есть. Люди покинули дом, территория огорожена. На месте работают оперативные службы», — уточнил Михаил Евраев.

Снаружи двухэтажка выглядит как обычное здание | Источник: Михаил Евраев / TelegramСнаружи двухэтажка выглядит как обычное здание | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Снаружи двухэтажка выглядит как обычное здание

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Часть жильцов переселили в маневренный фонд | Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.comЧасть жильцов переселили в маневренный фонд | Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com

Часть жильцов переселили в маневренный фонд

Источник:

Администрация Переславля-Залесского / Vk.com

Губернатор находится на связи с главой округа. Михаил Евраев уточнил, что если потребуется помощь, областное правительство незамедлительно ее окажет.

В администрации городского округа Переславль-Залесский уточнили, что дальнейшая судьба дома будет определяться после обследования и независимой экспертизы. Информации по срокам пока нет.

Угрозу обрушения зафиксировали во время земляных работ

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Тем временем прокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 8 июля с местными жителями, в том числе с жильцами дома № 8, проведет встречу заместитель прокурора Ярославской области Светлана Козлова.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Многоквартирный дом Угроза обрушения дома Маневренный фонд Переславль-Залесский
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Комментарии
4
Гость
17 минут
Да какой там дом? Страна разваливается под бурные аплодисменты.
Гость
22 минуты
Люди покинули нас
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