17 секунд ужаса. История школьницы, которая выжила в самом страшном землетрясении России

Источник: Городские медиа

28 мая 1995 года мощное землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск на севере Сахалина. Всего за 17 секунд населенный пункт был стерт с лица земли, люди оказались под завалами из рухнувших домов и конструкций. Инна Булашова, одна из жительниц Нефтегорска, в одночасье лишилась близких и дорогих людей. Как Инна пережила землетрясение, что происходило во время ЧП и как она живет сейчас — смотрите в коротком видео чуть выше.

Трагедия застала местных жителей ночью. Большинство спали, молодежь отдыхала на дискотеке в местном клубе, а 15-летняя Инна учила билеты к экзамену по русскому языку. Ее родители спали в соседней комнате.

Инна услышала страшный гул, и в этот момент дома начали складываться как карточные домики. Сотни людей вмиг оказались под завалами. Выжившие самостоятельно пытались помочь односельчанам и доставали их из-под завалов. Ситуация осложнялась тем, что помощь прибыла только к вечеру.

Сразу после трагедии выжившим нефтегорцам помогли переехать. Инна Булашова с семьей отправилась в Хабаровск, а потом — в Нижний Новгород. Сейчас она является волонтером и помогает восстанавливать исторические здания в столице Приволжья.