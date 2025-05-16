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Происшествия Эксклюзив «Сразу сказали — шансов нет»: 4-летний ярославец погиб в отеле в Египте, сорвавшись с фонтана

«Сразу сказали — шансов нет»: 4-летний ярославец погиб в отеле в Египте, сорвавшись с фонтана

Первые подробности трагедии

1 649
14 комментариев
Мальчик, по словам юриста, упал с шестиметровой высоты у фонтана | Источник: Игорь КосицынМальчик, по словам юриста, упал с шестиметровой высоты у фонтана | Источник: Игорь Косицын

Мальчик, по словам юриста, упал с шестиметровой высоты у фонтана

Источник:

Игорь Косицын

В пятизвездочном отеле на египетском курорте в Хургаде погиб 4-летний мальчик из Ярославля. Как рассказал в беседе с 76.RU юрист семьи Игорь Косицын, мальчик сорвался с высоты у «бескрайнего» фонтана.

Пара из Ярославля с двумя сыновьями-погодками, мальчишками 4 и 5 лет, прилетела на отдых в Египет на майские праздники. Добраться до Хургады удалось не сразу: 6 мая из-за массовых ограничений в московских аэропортах вылет перенесли.

«Там пропасть»

Трагедия произошла в первый день отдыха. Семья даже не успела заселиться в отель.

«Им задержали рейс. Они должны были утром прилететь, но фактически из-за всех этих задержек, которые были в Москве, прилетели ближе к вечеру. Мама регистрировалась в отеле на ресепшене, чтобы заселиться. Из-за кондиционера на ресепшене папа с двумя детьми-погодками вышел из помещения, а там — фонтан с так называемым эффектом „Инфинити“. Когда на него смотришь издалека, не видно, что есть какое-то окончание», — рассказал юрист в беседе с 76.RU.

Как далее отметил Игорь Косицын, малыши забрались на борт фонтана.

«Мальчики залезли на этот фонтан, у него никакого ограждения нет, высота бортика 40 сантиметров. Папа был рядом. Условно говоря, они были на каком-то расстоянии друг от друга. <…> Отец их окликнул, старший побежал к нему, а младший стал слезать, но не сориентировался и слез с другой стороны. А там — пропасть, то есть техническое пространство, и соответственно, он упал. Мальчика отвезли в больницу, но у него были тяжелые травмы, перелом основания черепа. Сразу сказали, что шансов нет», — добавил представитель семьи.

Мальчик скончался в больнице | Источник: Игорь КосицынМальчик скончался в больнице | Источник: Игорь Косицын

Мальчик скончался в больнице

Источник:

Игорь Косицын

«Отель рассчитан на семейный отдых»

По словам Игоря Косицына, высота угла у самого фонтана не более 40 сантиметров. Ограждение, которое отделяет дорожку от пропасти — около 80 сантиметров. Изначально зона с водой не была огорожена, при этом уже после трагедии там появился забор.

«Отель очень высокого уровня. Считается, одним из самых дорогих в Хургаде. Он еще рассчитан на семейный отдых, невооруженным взглядом видно, что эта пропасть ничем не огорожена. Если уж мы говорим, что это отель такого уровня, такие вещи должны быть исключены, потому что ребенок может упасть, может пожилой человек облокотиться и упасть или пьяный в конце концов», — обратил внимание юрист.

Мальчик упал с высоты | Источник: Игорь КосицынМальчик упал с высоты | Источник: Игорь Косицын

Мальчик упал с высоты

Источник:

Игорь Косицын

Спустя несколько дней после трагедии у фонтана появилось ограждение | Источник: Игорь КосицынСпустя несколько дней после трагедии у фонтана появилось ограждение | Источник: Игорь Косицын

Спустя несколько дней после трагедии у фонтана появилось ограждение

Источник:

Игорь Косицын

На следующий день семья улетела обратно домой, уже втроем. 15 мая ребенка привезли в Ярославль, 16 мая прошли похороны.

«Родители не снимают с себя ответственности, понятное дело, они себя винят, но они считают, что отель тоже виноват, хотят, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не было», — добавил юрист.

По словам Игоря Косицына, семья написала обращение в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Мы запросили информацию о ситуации в СК.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования семье погибшего мальчика.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Погибший ребенок Египет Курорт Следственный комитет
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Комментарии
14
Гость
43 минуты
Ужас, ужас. Потерять ребенка. Как вообще можно было разрешать туда забраться малолетним детям? А если папа не уследил, не окликать, а подойти и снять ребенка. Семейный огромный отель - детей там же всегда масса детей, и ничего же ранее не случалось. Хотя ребенок может где угодно и куда угодно забраться и не в отеле. Глаз да глаз за малышней.
Гость
37 минут
Что то много всего происходит на отдыхе за границей с Россиянами.
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