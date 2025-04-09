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Происшествия В Ярославле трамвай сошел с рельс

В Ярославле трамвай сошел с рельс

Публикуем подробности происшествия

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7 комментариев
В Ярославле трамвай сошел с рельс | Источник: Читатель 76.RUВ Ярославле трамвай сошел с рельс | Источник: Читатель 76.RU

В Ярославле трамвай сошел с рельс

Источник:

Читатель 76.RU

9 апреля в Ярославле на улице Белинского в Ленинском районе трамвай сошел с рельс. Это произошло около шести часов вечера.

«На остановке Белинского трамвай сошел с рельс», — сообщили читатель 76.RU.

Для 76.RU это подтвердил директор ярославского предприятия «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.

«Произошел сход трамвайного вагона маршрута № 1(бортовой номер-55). Аварийные службы сработали оперативно, движение восстановлено в 19:00», — сообщил Денис Пырлог.

Задержка вагона составила менее 50 минут.

Ранее на Ярославскую область обрушилась непогода. В регионе бушевала метель и многие автобусы встали, их толкали пассажиры.

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Комментарии
7
Инженер1
54 минуты
Шо, опять???
Гость
9 часов
Скоро пути заменят, и трамваи будут ходить быстро, бесшумно, надежно.
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