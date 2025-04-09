В Ярославле трамвай сошел с рельс

9 апреля в Ярославле на улице Белинского в Ленинском районе трамвай сошел с рельс. Это произошло около шести часов вечера.
«На остановке Белинского трамвай сошел с рельс», — сообщили читатель 76.RU.
Для 76.RU это подтвердил директор ярославского предприятия «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.
«Произошел сход трамвайного вагона маршрута № 1(бортовой номер-55). Аварийные службы сработали оперативно, движение восстановлено в 19:00», — сообщил Денис Пырлог.
Задержка вагона составила менее 50 минут.
Ранее на Ярославскую область обрушилась непогода. В регионе бушевала метель и многие автобусы встали, их толкали пассажиры.