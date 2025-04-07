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Происшествия подробности В компании-перевозчике рассказали подробности ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе в Ярославской области

В компании-перевозчике рассказали подробности ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе в Ярославской области

В момент аварии в салоне были люди

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8 комментариев
На трассе М-8 перевернулся автобус с пассажирами | Источник: Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.comНа трассе М-8 перевернулся автобус с пассажирами | Источник: Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

На трассе М-8 перевернулся автобус с пассажирами

Источник:

Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

В транспортной компании прокомментировали ДТП с автобусом на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Напомним, что транспорт с пассажирами перевернулся утром 7 апреля.

В ДТП попал автобус № 112, курсирующий между Петровском и Ростовом Великим. Обслуживает маршрут организация «Люберецкая транспортная компания». Представитель перевозчика в беседе с 76.RU сообщил, что перед выпуском на линию весь автобус осматривали.

«У водителя очень большой стаж работы на автобусах. Перед выездом транспорт проходил техосмотр, поэтому нареканий к автобусу не было», — рассказал 76.RU заместитель генерального директора транспортной компании Виталий.

Что известно о перевозчике

ООО «Люберецкая транспортная компания» была образована в декабре 2012 года в Люберцах Московской области. Гендиректором выступает Сергей Чистяков, который также связан с компаниями, занимающимися автобусными перевозками — ООО «Автотранссервис-1» и ООО «ГЕЛИОН ЭКСПРЕСС».

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году компания ООО «Люберецкая транспортная компания» заработала 199,4 миллиона рублей.

По версии компании-перевозчика, причиной ДТП стала снежная погода и неубранная трасса.

«Была гололедица, а дорожное полотно не было убрано», — добавил замдиректора «Люберецкой транспортной компании».

Кадры с места ДТП на трассе М-8

Источник:

Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

По предварительным данным управления МВД по Ярославской области, в ДТП никто не пострадал. В полиции и прокуратуре начали проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Автобус ДТП с автобусом Перевернулся автобус
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Комментарии
8
Гость
19 часов
Правда всегда становится явным
Гость
19 часов
Вам нечего не напоминает Люберцы???
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