В компании-перевозчике рассказали подробности ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе в Ярославской области

ООО «Люберецкая транспортная компания» была образована в декабре 2012 года в Люберцах Московской области. Гендиректором выступает Сергей Чистяков, который также связан с компаниями, занимающимися автобусными перевозками — ООО «Автотранссервис-1» и ООО «ГЕЛИОН ЭКСПРЕСС».

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году компания ООО «Люберецкая транспортная компания» заработала 199,4 миллиона рублей.