В компании-перевозчике рассказали подробности ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе в Ярославской области

В транспортной компании прокомментировали ДТП с автобусом на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Напомним, что транспорт с пассажирами перевернулся утром 7 апреля.
В ДТП попал автобус № 112, курсирующий между Петровском и Ростовом Великим. Обслуживает маршрут организация «Люберецкая транспортная компания». Представитель перевозчика в беседе с 76.RU сообщил, что перед выпуском на линию весь автобус осматривали.
«У водителя очень большой стаж работы на автобусах. Перед выездом транспорт проходил техосмотр, поэтому нареканий к автобусу не было», — рассказал 76.RU заместитель генерального директора транспортной компании Виталий.
Что известно о перевозчике
ООО «Люберецкая транспортная компания» была образована в декабре 2012 года в Люберцах Московской области. Гендиректором выступает Сергей Чистяков, который также связан с компаниями, занимающимися автобусными перевозками — ООО «Автотранссервис-1» и ООО «ГЕЛИОН ЭКСПРЕСС».
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году компания ООО «Люберецкая транспортная компания» заработала 199,4 миллиона рублей.
По версии компании-перевозчика, причиной ДТП стала снежная погода и неубранная трасса.
«Была гололедица, а дорожное полотно не было убрано», — добавил замдиректора «Люберецкой транспортной компании».
По предварительным данным управления МВД по Ярославской области, в ДТП никто не пострадал. В полиции и прокуратуре начали проверку для выяснения обстоятельств случившегося.