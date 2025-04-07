В салоне было 7 пассажиров: прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ярославской области

В прокуратуре начали проверку после ДТП с рейсовым автобусом в Ярославской области. Напомним, что около 09:40 7 апреля на трассе М-8 в Ростовском районе перевернулся транспорт, в салоне которого находились пассажиры.
«Водитель рейсового автобуса, принадлежащего ООО „Люберецкая транспортная компания“, следовавшего по маршруту № 112 „Ростов — Петровск“, допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Как сообщили 76.RU в полиции, по предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находились семь пассажиров и водитель.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, включая вопросы проверки технического состояния автобусов перед выпуском на линию, а также содержания и ремонта автомобильной дороги. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — уточнили в прокуратуре.
По предварительным данным полиции, в ДТП никто не пострадал. В ведомстве проверят обстоятельства случившегося.
Что известно о перевозчике
Представитель перевозчика ООО «Люберецкая транспортная компания» в беседе с 76.RU сообщил, что перед выпуском на линию весь автобус осматривали.
«У водителя очень большой стаж работы на автобусах. Перед выездом транспорт проходил техосмотр, поэтому нареканий к автобусу не было», — рассказал 76.RU заместитель генерального директора транспортной компании Виталий.
Что известно о перевозчике
ООО «Люберецкая транспортная компания» было образовано в декабре 2012 года в Люберцах Московской области. Гендиректором указан Сергей Чистяков, который также связан с компаниями, занимающимися автобусными перевозками — ООО «Автотранссервис-1» и ООО «ГЕЛИОН ЭКСПРЕСС».
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году ООО «Люберецкая транспортная компания» заработала 199,4 миллиона рублей, заработав в плюс 24,4 миллиона.
По версии компании-перевозчика, причиной ДТП стала снежная погода и неубранная трасса.
«Гололедица была, а дорожное полотно не было убрано», — уточнил замдиректора ООО «Люберецкая транспортная компания».
В Ярославской области утро 7 апреля началось с сильного снегопада. Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде. Как регион борется с последствиями снегопада — читайте в нашей онлайн-трансляции.