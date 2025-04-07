В салоне было 7 пассажиров: прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ярославской области

ООО «Люберецкая транспортная компания» было образовано в декабре 2012 года в Люберцах Московской области. Гендиректором указан Сергей Чистяков, который также связан с компаниями, занимающимися автобусными перевозками — ООО «Автотранссервис-1» и ООО «ГЕЛИОН ЭКСПРЕСС».

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году ООО «Люберецкая транспортная компания» заработала 199,4 миллиона рублей, заработав в плюс 24,4 миллиона.