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«Другие опять полезли»: в Ярославле девочка упала в высотном недострое. Видео

Ребенка экстренно госпитализировали

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4 комментария
в Ярославле девочка упала с высоты | Источник: читатель 76.RUв Ярославле девочка упала с высоты | Источник: читатель 76.RU

в Ярославле девочка упала с высоты

Источник:

Вечером 5 марта ребенок травмировался во время прогулки в недостроенной многоэтажке на улице Саукова в Заволжском районе Ярославля. Очевидцы рассказали, что на место приехали медики.

— Ребенок упал с 18-го на 15-й этаж. Жильцы неоднократно обращались с просьбой законсервировать стройку. Ребенок жив, увезла реанимация, — написал читатель 76.RU. — Скорая не успела уехать, как другие дети опять полезли на стройку.

В группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте» очевидцы написали, что в недострое гуляла компания подростков.

— По словам свидетелей, после школы группа школьников хотела поделать эффектные фотки с 18-го этажа, но один из них оступился и пролетел с 18-го на 15-й этаж, — рассказали горожане.

Подростки гуляли в недостроенном здании | Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.comПодростки гуляли в недостроенном здании | Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Подростки гуляли в недостроенном здании

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Не все окна в многоэтажке застеклены

Источник:

Ребенка увезли в больницу. Оказалось, что травмы получила 12-летняя девочка.

— Предварительно установлено, что двое несовершеннолетних находились на 18 этаже 19-этажного объекта незавершенного строительства. При движении по лестничному маршу 12-летний ребенок потерял равновесие и упал с 18 на 15 этаж. Получившая травмы девочка доставлена в медицинское учреждение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

На место выехали следователи. В СУ СКР по Ярославской области начали проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обновление на 5 марта 19:50

Падением девочки в ярославском недострое заинтересовалась прокуратура.

Правоохранители организовали проверку. В ведомстве уточнили, что ранее прокуратура Заволжского района принимала меры к собственнику недостроя, поскольку он не провел работы по консервации здания.

По иску прокуратуры суд обязал ООО «Жилстрой» выполнить соответствующие работы, но затем компания обанкротилась. Недострой стал собственностью ППК «Фонд развития территорий».

— Прокуратурой района проводится проверка своевременности осуществления судебными приставами исполнительских действий, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Дом, куда пришли гулять подростки, выглядит готовым почти наполовину. В некоторых секциях уже живут люди. Но несколько лет назад в недостроенной части произошла трагедия. В 2019 году в лифтовой шахте долгостроя нашли тела двоих мужчин. Приехавшие на место следователи не смогли определить, сколько времени погибшие там пролежали.

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Недострой Упала с высоты Ребенок СК
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Комментарии
4
Гость
27 минут
Хорошо, что на пятнадцатый, а не на первый. Повезло.
Гость
1 час
Толкались наверно.
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