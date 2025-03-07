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Происшествия подробности Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после падения девочки в многоэтажке в Ярославле

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после падения девочки в многоэтажке в Ярославле

12-летнюю школьницу увезли в больницу

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5 комментариев
В Ярославле девочка упала на лестнице в недостроенной высотке | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле девочка упала на лестнице в недостроенной высотке | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле девочка упала на лестнице в недостроенной высотке

Источник:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травмирования 12-летней школьницы в недострое в Ярославле. Напомним, что ребенок пролетел несколько пролетов на лестнице в многоэтажке в Заволжском районе 5 марта.

— 12-летняя девочка, находясь в строящемся здании на улице Саукова, упала с 18-го на 15-й этаж, получив многочисленные телесные повреждения. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Отмечается, что ранее собственнику недостроя указывалось на необходимость консервации объекта, — уточняют в федеральном СК.

Как ранее сообщали 76.RU в Минздраве, девочка получила травмы средней тяжести.

Некоторые окна в многоэтажке не застеклены

Источник:

Ярославские следователи начали проверку. Падением девочки в недострое также заинтересовались в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что ранее напоминали собственнику недостроя о консервации здания.

По иску прокуратуры суд обязал ООО «Жилстрой» выполнить соответствующие работы, но затем компания обанкротилась. Недострой стал собственностью ППК «Фонд развития территорий».

— Проводится проверка своевременности осуществления судебными приставами исполнительских действий, — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Жилой комплекс на улице Саукова частично сдан. В нескольких секциях давно живут люди, но есть и высотка, которая пустует долгие годы. Подробнее о долгострое читайте в этом материале.

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Ребенок Пострадал Недострой Упал с высоты СК Уголовное дело Александр Бастрыкин
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Комментарии
5
Гость
7 марта, 17:15
Этот памятник архитектуры стоит в подобном виде поболее 10 лет. Там и трупы в шахте лифта находили, и дети по стройке постоянно экскурсии водят.. Никому нет никакого дела. Опять переписка энгельса с каутским, все при деле. Почта России хоть заработает. И до очередного ЧП. Губернатор, мэр, прокуратура, все не при чем. Возникает один простой вопрос, а для чего вы все нужны? Чтобы что? Вести телеграм каналы?
Гость
7 марта, 15:22
вот такое у нас правовое государство с различными институтами власти, в котором уголовные дела, возбуждаются по ПОРУЧЕНИЮ главы СК, а не по тому что так по закону положено.
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