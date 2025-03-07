Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после падения девочки в многоэтажке в Ярославле

В Ярославле девочка упала на лестнице в недостроенной высотке Источник: читатель 76.RU











Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травмирования 12-летней школьницы в недострое в Ярославле. Напомним, что ребенок пролетел несколько пролетов на лестнице в многоэтажке в Заволжском районе 5 марта.

— 12-летняя девочка, находясь в строящемся здании на улице Саукова, упала с 18-го на 15-й этаж, получив многочисленные телесные повреждения. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Отмечается, что ранее собственнику недостроя указывалось на необходимость консервации объекта, — уточняют в федеральном СК.

Как ранее сообщали 76.RU в Минздраве, девочка получила травмы средней тяжести.

Некоторые окна в многоэтажке не застеклены Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Ярославские следователи начали проверку. Падением девочки в недострое также заинтересовались в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что ранее напоминали собственнику недостроя о консервации здания.

По иску прокуратуры суд обязал ООО «Жилстрой» выполнить соответствующие работы, но затем компания обанкротилась. Недострой стал собственностью ППК «Фонд развития территорий».

— Проводится проверка своевременности осуществления судебными приставами исполнительских действий, — уточнили в прокуратуре Ярославской области.