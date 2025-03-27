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Мимо проходил человек: момент проседания стены дома в центре Ярославля попал на видео

Из-за разрушения фасада здания перекрыли улицу

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19 комментариев
На фасаде дома образовалась трещина | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramНа фасаде дома образовалась трещина | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На фасаде дома образовалась трещина

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 26 марта на фасаде здания № 1/19 на улице Депутатской в центре Ярославля образовалась трещина. Момент разрушения фасада дома попал на видео.

На записи, опубликованной в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)» видно, что мимо огороженного первого этажа здания проходил человек. Внезапно, он притормозил, вероятно, заметив неладное. В этот же момент на стене образовалась трещина, сверху посыпались куски фасада.

Момент обрушения фасада в центре попал на видео

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

К счастью, прохожий не пострадал. После инцидента у здания запретили парковаться. Правоохранители перекрыли проезд по Депутатской улице для автомобилистов.

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов в беседе с 76.RU предположил, что обрушение могло произойти из-за провала в кладках. Точные причины станут известны спустя несколько дней.

Было решено, что пока специалисты занимаются противоаварийными работами, Депутатскую улицу сделают двусторонней.

Здание на Депутатской улице признано объектом культурного наследия местного значения. В «Торговом здании», конца XVIII, конца XIX веков несколько раз проводили ремонт.

Мы рассказывали, что известно про собственницу здания. Также мы публикуем всю актуальную информацию в онлайн-трансляции.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
19
Гость
2 часа
Уважаемая редакция, Мне искренне интересно: для кого вы работаете? Кто те люди, ради которых вы пишете, снимаете, анализируете? Открываю комментарии к вашим статьям — и вижу не дискуссию, а что-то удручающее. Однотипные фразы, словно заученные наизусть. Гнев без причины, критика без аргументов, насмешки без остроумия. Как будто вместо живых людей — набор штампов, повторяемых изо дня в день. Разве ради этого вы создаёте контент? Разве ради таких реакций журналисты тратят время на расследования, редакторы выверяют тексты, дизайнеры продумывают вёрстку? Мне кажется, вы заслуживаете лучшей аудитории. А ваши читатели — более осмысленного обсуждения. Может быть, стоит задуматься: как изменить этот поток? Как привлечь тех, кто готов не только возмущаться, но и думать? Иначе получается замкнутый круг: чем больше шума, тем меньше смысла. А ведь у вас есть возможность его вернуть.
281947982
2 часа
Жаль Молчанова и Цымбалова не накрыло .
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