Мимо проходил человек: момент проседания стены дома в центре Ярославля попал на видео

На фасаде дома образовалась трещина Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем 26 марта на фасаде здания № 1/19 на улице Депутатской в центре Ярославля образовалась трещина. Момент разрушения фасада дома попал на видео.

На записи, опубликованной в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)» видно, что мимо огороженного первого этажа здания проходил человек. Внезапно, он притормозил, вероятно, заметив неладное. В этот же момент на стене образовалась трещина, сверху посыпались куски фасада.

Момент обрушения фасада в центре попал на видео Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

К счастью, прохожий не пострадал. После инцидента у здания запретили парковаться. Правоохранители перекрыли проезд по Депутатской улице для автомобилистов.

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов в беседе с 76.RU предположил, что обрушение могло произойти из-за провала в кладках. Точные причины станут известны спустя несколько дней.

Было решено, что пока специалисты занимаются противоаварийными работами, Депутатскую улицу сделают двусторонней.

Здание на Депутатской улице признано объектом культурного наследия местного значения. В «Торговом здании», конца XVIII, конца XIX веков несколько раз проводили ремонт.