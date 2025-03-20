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Происшествия Атаки БПЛА Закрыли аэропорты, а детей отправили на дистант: Россию атаковали 132 беспилотника

Закрыли аэропорты, а детей отправили на дистант: Россию атаковали 132 беспилотника

Несколько человек получили ранения

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2 комментария
В больнице в Энгельсе выбило окна | Источник: Роман Бусаргин / Telegram В больнице в Энгельсе выбило окна | Источник: Роман Бусаргин / Telegram

В больнице в Энгельсе выбило окна

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В ночь на 20 марта Украина атаковала Россию 132 беспилотниками. В регионах есть разрушения, несколько человек пострадали. Детей отправили на дистанционное обучение, а аэропорты временно закрыли.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Саратовская область

Регион больше всего пострадал от атаки беспилотников. Над ним сбили 54 БПЛА. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в результате ночных ударов выбило стёкла в городской клинической больнице № 1 в Энгельсе. Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По заверению властей, на оказании медицинской помощи это не скажется.

«Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Роман Бусаргин у себя в Telegram-канале. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Угрозы для жизни нет.

Жизни пострадавшей женщины сейчас ничего не угрожает | Источник: Роман Бусаргин / Telegram Жизни пострадавшей женщины сейчас ничего не угрожает | Источник: Роман Бусаргин / Telegram

Жизни пострадавшей женщины сейчас ничего не угрожает

Источник:

Также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников никто не пострадал. Однако занятия в школах города пройдут в дистанционном режиме.

Часть обломков повредила частный дом. Там тоже обошлось без пострадавших.

После атаки в больницу обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Воронежская область

Над регионом сбили 40 дронов. На данный момент сообщений о пострадавших нет.

Местные жители проснулись от воя сирены и звуков взрывов

Источник:

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следовать оповещениям от правительства региона и МЧС.

Белгородская область

Над территорией региона удалось сбить 22 беспилотника. В области трижды за ночь объявляли ракетную опасность в Краснояружском и Ракитянском районах. Людей настоятельно просили спуститься в подвал. Пока данных о разрушениях и пострадавших нет.

Глава региона Вячеслав Гладков предупредил жителей Краснояружского района, что пока возвращаться в свои дома опасно. Белгородская область ранее частично эвакуировала своих жителей из наиболее опасных зон. Однако губернатор уверен, что в ближайшие дни ситуация изменится, и людям можно будет вернуться.

Ростовская область

В регионе сбили десять дронов. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, атаку отразили в Тарасовском и Миллеровском районах. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Другие регионы

По три беспилотника уничтожили в Курской области и Республике Крым и один дрон сбили в Липецкой области. Пока местные власти не сообщали о разрушениях и раненых.

Ограничения временно ввели в аэропортах Самары и Саратова из-за угрозы атаки БПЛА. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

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Комментарии
2
Гость
1 час
После фантастического разговора с Трампом.
Гость
9 минут
А что у нас орешников больше нет, пару килотонн и по банковской точечно когда там зеля будет сидеть
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