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Происшествия Поезд снес фуру «Резкое торможение и толчок»: что происходило в поезде после столкновения с фурой под Ярославлем

«Резкое торможение и толчок»: что происходило в поезде после столкновения с фурой под Ярославлем

Подробности ДТП на железной дороге рассказал один из пассажиров

4 584
14 комментариев
Пассажир рассказал подробности столкновения фуры и поезда в Ярославской области | Источник: Кирилл ЛарионовПассажир рассказал подробности столкновения фуры и поезда в Ярославской области | Источник: Кирилл Ларионов

Пассажир рассказал подробности столкновения фуры и поезда в Ярославской области

Источник:

22-летний Кирилл Ларионов рассказал порталу 76.RU, как произошло столкновение фуры и пассажирского поезда на переезде в Тутаевском районе Ярославской области днем 15 марта. Молодой человек был пассажиром железнодорожного состава. Ехал из Рыбинска в Ярославль по работе.

По словам Кирилла, он не смотрел в окно, поэтому не видел выехавшего на рельсы грузовика. Столкновение стало для него неожиданностью.

«Резкое торможение и толчок. Я сидел спиной вперед, меня вжало в кресло и потом еще потрясло. Некоторые пассажиры, особенно те, кто сидел лицом вперед, съехали с кресел. Где-то посыпались полки, находящиеся над головами», — вспоминает Кирилл.

Пассажирский поезд снес фуру в Ярославской области | Источник: Кирилл ЛарионовПассажирский поезд снес фуру в Ярославской области | Источник: Кирилл Ларионов

Пассажирский поезд снес фуру в Ярославской области

Источник:

По его словам, некоторые пассажиры получили ушибы, но серьезных травм не было.

«Больше всех пострадал машинист или помощник машиниста — у него от стекла была ссадина на голове», — рассказал Кирилл.

После столкновения пассажиры перешли из начала поезда в конец, подальше от фуры.

Пассажиры почувствовали резкий толчок | Источник: Кирилл ЛарионовПассажиры почувствовали резкий толчок | Источник: Кирилл Ларионов

Пассажиры почувствовали резкий толчок

Источник:

«В первые три-четыре минуты была небольшая паника, люди смотрели по окнам, не понимали, что делать. Но потом все успокоились. Сотрудники поездной бригады помогали тем, кто в этом нуждался, успокаивали, оказывали первую помощь пострадавшим. Я тоже, как мог, успокаивал людей», — рассказал Кирилл.

Из окна было видно разорванную фуру и ее водителя.

«Он лежал метрах в сорока от кабины. Был окровавленный, но в сознании. Поднимал руку, чтобы его заметили», — вспоминает молодой человек.

По словам очевидцев, водитель оказался в 40 метрах от кабины своего грузовика | Источник: Кирилл ЛарионовПо словам очевидцев, водитель оказался в 40 метрах от кабины своего грузовика | Источник: Кирилл Ларионов

По словам очевидцев, водитель оказался в 40 метрах от кабины своего грузовика

Источник:

Примерно через 10 минут после ДТП к месту происшествия подъехали оперативные службы. Для пассажиров поезда подогнали транспорт — микроавтобус и обычный автобус.

«В микроавтобус посадили тех, кто ехал транзитом и мог опоздать на другой поезд. Остальных отправили на обычном автобусе. Кто-то, не дожидаясь отправления автобуса, вызывал себе такси, чтобы не оставаться в этом месте», — говорит Кирилл.

По предварительной информации, фура выехала на железную дорогу на запрещающий сигнал | Источник: Кирилл ЛарионовПо предварительной информации, фура выехала на железную дорогу на запрещающий сигнал | Источник: Кирилл Ларионов

По предварительной информации, фура выехала на железную дорогу на запрещающий сигнал

Источник:

В Ярославль автобус привез пассажиров около 19 часов.

Напомним, происшествие случилось в 16:07 15 марта. Пригородный рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. В результате поезд частично сошел с рельсов. Фуру буквально разорвало. В поезде находилось 47 пассажиров. Пострадало 11 человек, в том числе 31-летний водитель грузовика.

Около места ДТП валялись куски металла и вещи из грузовика | Источник: Кирилл ЛарионовОколо места ДТП валялись куски металла и вещи из грузовика | Источник: Кирилл Ларионов

Около места ДТП валялись куски металла и вещи из грузовика

Источник:

Предварительно сообщается, что фура выехала на переезд на запрещающий сигнал.

Ярославский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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Комментарии
14
Гость
18 марта, 17:42
Не славянской национальности,это видно
Гость
18 марта, 17:47
Сколько, это будет происходить почему нельзя сделать как на всех переездах чтоб как раньше был бы человек который открывает закрывает шлагбаумы, плюс открывающиеся и заврающиеся верх дороги специальные приспособления чтоб машина не могла проехать, не при каких условиях, сколько еще должно произойти трагедией, Переславль Залесский, теперь Тутаев, ну сколько это будет продолжаться
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