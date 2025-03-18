«Резкое торможение и толчок»: что происходило в поезде после столкновения с фурой под Ярославлем

Пассажир рассказал подробности столкновения фуры и поезда в Ярославской области Источник: Кирилл Ларионов











22-летний Кирилл Ларионов рассказал порталу 76.RU, как произошло столкновение фуры и пассажирского поезда на переезде в Тутаевском районе Ярославской области днем 15 марта. Молодой человек был пассажиром железнодорожного состава. Ехал из Рыбинска в Ярославль по работе.

По словам Кирилла, он не смотрел в окно, поэтому не видел выехавшего на рельсы грузовика. Столкновение стало для него неожиданностью.

«Резкое торможение и толчок. Я сидел спиной вперед, меня вжало в кресло и потом еще потрясло. Некоторые пассажиры, особенно те, кто сидел лицом вперед, съехали с кресел. Где-то посыпались полки, находящиеся над головами», — вспоминает Кирилл.

Пассажирский поезд снес фуру в Ярославской области Источник: Кирилл Ларионов

По его словам, некоторые пассажиры получили ушибы, но серьезных травм не было.

«Больше всех пострадал машинист или помощник машиниста — у него от стекла была ссадина на голове», — рассказал Кирилл.

После столкновения пассажиры перешли из начала поезда в конец, подальше от фуры.

Пассажиры почувствовали резкий толчок Источник: Кирилл Ларионов











«В первые три-четыре минуты была небольшая паника, люди смотрели по окнам, не понимали, что делать. Но потом все успокоились. Сотрудники поездной бригады помогали тем, кто в этом нуждался, успокаивали, оказывали первую помощь пострадавшим. Я тоже, как мог, успокаивал людей», — рассказал Кирилл.

Из окна было видно разорванную фуру и ее водителя.

«Он лежал метрах в сорока от кабины. Был окровавленный, но в сознании. Поднимал руку, чтобы его заметили», — вспоминает молодой человек.

По словам очевидцев, водитель оказался в 40 метрах от кабины своего грузовика Источник: Кирилл Ларионов

Примерно через 10 минут после ДТП к месту происшествия подъехали оперативные службы. Для пассажиров поезда подогнали транспорт — микроавтобус и обычный автобус.

«В микроавтобус посадили тех, кто ехал транзитом и мог опоздать на другой поезд. Остальных отправили на обычном автобусе. Кто-то, не дожидаясь отправления автобуса, вызывал себе такси, чтобы не оставаться в этом месте», — говорит Кирилл.

По предварительной информации, фура выехала на железную дорогу на запрещающий сигнал Источник: Кирилл Ларионов











В Ярославль автобус привез пассажиров около 19 часов.

Напомним, происшествие случилось в 16:07 15 марта. Пригородный рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. В результате поезд частично сошел с рельсов. Фуру буквально разорвало. В поезде находилось 47 пассажиров. Пострадало 11 человек, в том числе 31-летний водитель грузовика.

Около места ДТП валялись куски металла и вещи из грузовика Источник: Кирилл Ларионов

Предварительно сообщается, что фура выехала на переезд на запрещающий сигнал.