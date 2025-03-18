«Резкое торможение и толчок»: что происходило в поезде после столкновения с фурой под Ярославлем

22-летний Кирилл Ларионов рассказал порталу 76.RU, как произошло столкновение фуры и пассажирского поезда на переезде в Тутаевском районе Ярославской области днем 15 марта. Молодой человек был пассажиром железнодорожного состава. Ехал из Рыбинска в Ярославль по работе.
По словам Кирилла, он не смотрел в окно, поэтому не видел выехавшего на рельсы грузовика. Столкновение стало для него неожиданностью.
«Резкое торможение и толчок. Я сидел спиной вперед, меня вжало в кресло и потом еще потрясло. Некоторые пассажиры, особенно те, кто сидел лицом вперед, съехали с кресел. Где-то посыпались полки, находящиеся над головами», — вспоминает Кирилл.
По его словам, некоторые пассажиры получили ушибы, но серьезных травм не было.
«Больше всех пострадал машинист или помощник машиниста — у него от стекла была ссадина на голове», — рассказал Кирилл.
После столкновения пассажиры перешли из начала поезда в конец, подальше от фуры.
«В первые три-четыре минуты была небольшая паника, люди смотрели по окнам, не понимали, что делать. Но потом все успокоились. Сотрудники поездной бригады помогали тем, кто в этом нуждался, успокаивали, оказывали первую помощь пострадавшим. Я тоже, как мог, успокаивал людей», — рассказал Кирилл.
Из окна было видно разорванную фуру и ее водителя.
«Он лежал метрах в сорока от кабины. Был окровавленный, но в сознании. Поднимал руку, чтобы его заметили», — вспоминает молодой человек.
Примерно через 10 минут после ДТП к месту происшествия подъехали оперативные службы. Для пассажиров поезда подогнали транспорт — микроавтобус и обычный автобус.
«В микроавтобус посадили тех, кто ехал транзитом и мог опоздать на другой поезд. Остальных отправили на обычном автобусе. Кто-то, не дожидаясь отправления автобуса, вызывал себе такси, чтобы не оставаться в этом месте», — говорит Кирилл.
В Ярославль автобус привез пассажиров около 19 часов.
Напомним, происшествие случилось в 16:07 15 марта. Пригородный рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. В результате поезд частично сошел с рельсов. Фуру буквально разорвало. В поезде находилось 47 пассажиров. Пострадало 11 человек, в том числе 31-летний водитель грузовика.
Предварительно сообщается, что фура выехала на переезд на запрещающий сигнал.
Ярославский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).