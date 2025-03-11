«Словно взрыв»: что за хлопок раздался в Ярославле

Ярославцам объяснили, что за звук хлопка раздался в городе Источник: Анна Ёлкина / 76.RU











Днем во вторник, 11 марта, над Ярославлем раздался хлопок. О глухом звуке сообщали жители разных районов города.

— Около часа дня в районе Республиканской улицы был какой-то непонятный звук, словно взрыв кеги или хлопок. Что это было? — задается вопросом читательница 76.RU.

Аналогичные сообщения появились в городских пабликах. Пользователи пишут, что гул было слышно на Резинотехнике, Суздалке, Нефтестрое, а также в Брагине.

Как сообщили порталу 76.RU в Министерстве региональной безопасности Ярославской области, поводов для беспокойств нет. Хлопок, который слышали жители, это звук перешедшего на сверхзвуковую скорость самолета.