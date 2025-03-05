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Происшествия В пятиэтажном доме в Краснодарском крае прогремел взрыв — есть пострадавшие. Кадры с места

В пятиэтажном доме в Краснодарском крае прогремел взрыв — есть пострадавшие. Кадры с места

Жильцов эвакуировали

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Видео с места ЧП

Источник:

В жилом пятиэтажном доме в городе Белореченске Краснодарского края прогремел взрыв. В доме обрушилось межэтажное перекрытие, повреждено восемь квартир.

По предварительной информации, причина ЧП — утечка газа. Пострадали пять человек.

В пятиэтажном доме в Краснодарском крае прогремел взрыв — есть пострадавшие. Кадры с места | Источник: МЧС РоссииВ пятиэтажном доме в Краснодарском крае прогремел взрыв — есть пострадавшие. Кадры с места | Источник: МЧС России
Источник:

— Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Пятерым жильцам оказывается помощь. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения, — сообщили в МЧС России.

На месте работают 67 спасателей и 33 единицы техники.

1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле взорвался газ. Под завалами погибли 11 человек, и половина из них — дети. Мы рассказывали всё об этой трагедии и ее последствиях в отдельном материале.

Недавно силовики назвали новую причину взрыва — это изношенный, поврежденный газовый шланг. Хронику событий найдете в специальном разделе.

Мы также публиковали мнение эксперта о том, почему подъезды пятиэтажки сложились как карточный домик.

— Конкретную причину таких серьезных повреждений еще предстоит выяснить. Но в целом уязвимость жилых домов советской эпохи выросла из-за стеклопакетов. Раньше здания строили с расчетом, что в случае взрыва окна вылетят, а стены останутся на месте. Это было прописано в нормах, окна считались легкосбрасываемыми конструкциями, — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас жители ставят пластиковые окна, не учитывая при этом вопросы безопасности. Если изнутри возникает избыточное давление, как это бывает при взрыве, сбросить его через окно не получится. Давление будет искать другой выход и разрушит стены. Если взрыв случится на первых этажах и разрушится несущая стена, то вся конструкция сложится как карточный домик. А если бы в доме стояло обычное окно, то оно бы вылетело, а здание осталось на месте.

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