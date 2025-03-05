В пятиэтажном доме в Краснодарском крае прогремел взрыв — есть пострадавшие. Кадры с места

Видео с места ЧП Источник: shot_shot / T.me

В жилом пятиэтажном доме в городе Белореченске Краснодарского края прогремел взрыв. В доме обрушилось межэтажное перекрытие, повреждено восемь квартир.

По предварительной информации, причина ЧП — утечка газа. Пострадали пять человек.

Источник: МЧС России

— Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Пятерым жильцам оказывается помощь. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения, — сообщили в МЧС России.

На месте работают 67 спасателей и 33 единицы техники.

1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле взорвался газ. Под завалами погибли 11 человек, и половина из них — дети. Мы рассказывали всё об этой трагедии и ее последствиях в отдельном материале.

Недавно силовики назвали новую причину взрыва — это изношенный, поврежденный газовый шланг. Хронику событий найдете в специальном разделе.

Мы также публиковали мнение эксперта о том, почему подъезды пятиэтажки сложились как карточный домик.

— Конкретную причину таких серьезных повреждений еще предстоит выяснить. Но в целом уязвимость жилых домов советской эпохи выросла из-за стеклопакетов. Раньше здания строили с расчетом, что в случае взрыва окна вылетят, а стены останутся на месте. Это было прописано в нормах, окна считались легкосбрасываемыми конструкциями, — объяснил эксперт.