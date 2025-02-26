В Ярославле эвакуировали крупнейший ТЦ. Видео

Эвакуировали ТЦ «Аура» Источник: читательница 76.RU











Днем 26 февраля в Ярославле эвакуировали торгово-развлекательный центр «Аура». Около 17:20 посетителей вывели на улицу, к зданию съехались пожарные.

— В торговом центре прозвучала сирена, а после сообщили по громкоговорителям: «Пожарная тревога. Работа торгового центра приостановлена». Все самостоятельно вышли на улицу, эскалаторы в здании сразу отключили, магазины закрылись. Сейчас у здания несколько десятков человек, — рассказала читательница 76.RU.

По данным очевидцев, эвакуация длилась около 15 минут. К торговому центру приехала машина спасателей. Пока проходила проверка, посетители ждали на улице. После всех впустили в здание.

Кадры эвакуации ТЦ Источник: читательница 76.RU

В МЧС сообщили 76.RU, что произошла ложная тревога.

— Выезжали на проверку по сработке сигнализации, — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.