В Ярославле эвакуировали крупнейший ТЦ. Видео

Днем 26 февраля в Ярославле эвакуировали торгово-развлекательный центр «Аура». Около 17:20 посетителей вывели на улицу, к зданию съехались пожарные.
— В торговом центре прозвучала сирена, а после сообщили по громкоговорителям: «Пожарная тревога. Работа торгового центра приостановлена». Все самостоятельно вышли на улицу, эскалаторы в здании сразу отключили, магазины закрылись. Сейчас у здания несколько десятков человек, — рассказала читательница 76.RU.
По данным очевидцев, эвакуация длилась около 15 минут. К торговому центру приехала машина спасателей. Пока проходила проверка, посетители ждали на улице. После всех впустили в здание.
В МЧС сообщили 76.RU, что произошла ложная тревога.
— Выезжали на проверку по сработке сигнализации, — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
К слову, за последние недели это уже третья эвакуация «Ауры». На прошлых выходных, 22 февраля, в торговом центре сработала пожарная тревога. Правда, оказалось, что она была ложной. На парковке задымил автомобиль, из-за этого сработала противопожарная сигнализация. За несколько дней до этого, 17 февраля, к «Ауре» съехались пожарные машины. Как тогда объяснили в МЧС, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.