НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

зап.

 759мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,93
EUR 90,18
Эвакуировали ТЦ
Затопило крупный спальный район. Видео
Чем воняет в Ярославле
Подешевели квартиры
Задержали стипендии
Умер полковник полиции
Симптомы заразного вируса
Продают кофейню в центре
Конкурс 76.RU
Новая выплата
Происшествия В Ярославле эвакуировали крупнейший ТЦ. Видео

В Ярославле эвакуировали крупнейший ТЦ. Видео

Это уже третий случай за последние две недели

1 041
2 комментария
Эвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: читательница 76.RUЭвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: читательница 76.RU

Эвакуировали ТЦ «Аура»

Источник:

Днем 26 февраля в Ярославле эвакуировали торгово-развлекательный центр «Аура». Около 17:20 посетителей вывели на улицу, к зданию съехались пожарные.

— В торговом центре прозвучала сирена, а после сообщили по громкоговорителям: «Пожарная тревога. Работа торгового центра приостановлена». Все самостоятельно вышли на улицу, эскалаторы в здании сразу отключили, магазины закрылись. Сейчас у здания несколько десятков человек, — рассказала читательница 76.RU.

По данным очевидцев, эвакуация длилась около 15 минут. К торговому центру приехала машина спасателей. Пока проходила проверка, посетители ждали на улице. После всех впустили в здание.

Кадры эвакуации ТЦ

Источник:

В МЧС сообщили 76.RU, что произошла ложная тревога.

— Выезжали на проверку по сработке сигнализации, — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Магазины закрывались на время эвакуации | Источник: читательница 76.RUМагазины закрывались на время эвакуации | Источник: читательница 76.RU
Эскалаторы в торговом центре во время эвакуации отключили | Источник: читательница 76.RUЭскалаторы в торговом центре во время эвакуации отключили | Источник: читательница 76.RU

К слову, за последние недели это уже третья эвакуация «Ауры». На прошлых выходных, 22 февраля, в торговом центре сработала пожарная тревога. Правда, оказалось, что она была ложной. На парковке задымил автомобиль, из-за этого сработала противопожарная сигнализация. За несколько дней до этого, 17 февраля, к «Ауре» съехались пожарные машины. Как тогда объяснили в МЧС, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

ПО ТЕМЕ
Эвакуация МЧС ТЦ Торговый центр
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
38 минут
Всё надо закрывать и делать там общества Дрюджбы народов с штаб квартирами диаспор
Гость
50 минут
Да не тревога там ложная. Ложной была идея построить чуждый русскому человеку магазин у Храма Божьего.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление