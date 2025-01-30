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Происшествия «По переходу шли дети»: в Ярославле на улице Колесовой перевернулся автомобиль

«По переходу шли дети»: в Ярославле на улице Колесовой перевернулся автомобиль

Очевидцы рассказали, как случилось ДТП

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1 комментарий

Иномарка перевернулась на улице Елены Колесовой в Ярославле

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В Ярославле 30 января на улице Елены Колесовой перевернулся автомобиль «Субару». ДТП случилось около полудня. На кадрах с места аварии видно, что машина лежит на боку рядом с павильоном.

— Промчалась машина и через несколько метров после пешеходного перехода перевернулась. Всё произошло в один момент, никто не понял, как это произошло. Самое страшное, что перед тем, как проехала эта машина, по переходу шли дети, но, слава богу, всё обошлось, — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.

Кадры с места аварии

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В соцсетях выложили видео

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Напомним, вечером 27 января на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе Ярославля автомобиль сбил двух пешеходов. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

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ДТП Перевернулся автомобиль
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Это не Колесова
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