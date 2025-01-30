«По переходу шли дети»: в Ярославле на улице Колесовой перевернулся автомобиль

В Ярославле 30 января на улице Елены Колесовой перевернулся автомобиль «Субару». ДТП случилось около полудня. На кадрах с места аварии видно, что машина лежит на боку рядом с павильоном.

— Промчалась машина и через несколько метров после пешеходного перехода перевернулась. Всё произошло в один момент, никто не понял, как это произошло. Самое страшное, что перед тем, как проехала эта машина, по переходу шли дети, но, слава богу, всё обошлось, — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».