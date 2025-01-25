Бразилия страдает от наводнений: проливной дождь затопил улицы и метро, погибло 96 человек — кадры

Бразильский город Сан-Паулу накрыл проливной дождь. В его северной части вода затопила улицы и метро. Подробности и кадры — в материале.
Люди спасались на платформах, в вагонах, а кто-то забрался на перила, чтобы не промокнуть до нитки в затопленном помещении. Эскалаторы стали настоящими водопадами, на улицах города образовались реки.
Произошло обрушение потолка под тяжестью осадков в одном из ТЦ. По информации телеканала CNN, в городе объявили режим повышенной готовности. Из-за урагана около 14 тысяч зданий остались без света. Пока нет точной информации о пострадавших в северной части Сан-Паулу.
А вот на юге Бразилии жертвами стихии стали уже 96 человек, без крова остались 1,5 миллиона жителей. Местные власти ввели режим ЧС.
По предварительной информации, причиной стихийного бедствия могли стать высокая влажность и затяжная жара. Буквально за три часа на город обрушилось количество осадков, вдвое превышающее месячную норму.