Бразилия страдает от наводнений: проливной дождь затопил улицы и метро, погибло 96 человек — кадры

в Сан-Паулу объявили режим повышенной готовности Источник: Sudamerika











Бразильский город Сан-Паулу накрыл проливной дождь. В его северной части вода затопила улицы и метро. Подробности и кадры — в материале.

Люди спасались на платформах, в вагонах, а кто-то забрался на перила, чтобы не промокнуть до нитки в затопленном помещении. Эскалаторы стали настоящими водопадами, на улицах города образовались реки.

Источник: RT

Произошло обрушение потолка под тяжестью осадков в одном из ТЦ. По информации телеканала CNN, в городе объявили режим повышенной готовности. Из-за урагана около 14 тысяч зданий остались без света. Пока нет точной информации о пострадавших в северной части Сан-Паулу.

Источник: RT

А вот на юге Бразилии жертвами стихии стали уже 96 человек, без крова остались 1,5 миллиона жителей. Местные власти ввели режим ЧС.

Источник: RT