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Происшествия Бразилия страдает от наводнений: проливной дождь затопил улицы и метро, погибло 96 человек — кадры

Бразилия страдает от наводнений: проливной дождь затопил улицы и метро, погибло 96 человек — кадры

Эскалаторы в метро стали настоящими водопадами, на улицах города образовались реки

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1 комментарий

в Сан-Паулу объявили режим повышенной готовности

Источник:

Бразильский город Сан-Паулу накрыл проливной дождь. В его северной части вода затопила улицы и метро. Подробности и кадры — в материале.

Люди спасались на платформах, в вагонах, а кто-то забрался на перила, чтобы не промокнуть до нитки в затопленном помещении. Эскалаторы стали настоящими водопадами, на улицах города образовались реки.

Источник:

Произошло обрушение потолка под тяжестью осадков в одном из ТЦ. По информации телеканала CNN, в городе объявили режим повышенной готовности. Из-за урагана около 14 тысяч зданий остались без света. Пока нет точной информации о пострадавших в северной части Сан-Паулу.

Источник:

А вот на юге Бразилии жертвами стихии стали уже 96 человек, без крова остались 1,5 миллиона жителей. Местные власти ввели режим ЧС.

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По предварительной информации, причиной стихийного бедствия могли стать высокая влажность и затяжная жара. Буквально за три часа на город обрушилось количество осадков, вдвое превышающее месячную норму.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Это к тому, чтоб мы па потоп после снега и ливней не жаловались, как накроет, мол у других хуже.
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