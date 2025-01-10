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Происшествия Разлился ацетон и слышны взрывы: в Ленобласти горит химический завод

Разлился ацетон и слышны взрывы: в Ленобласти горит химический завод

Пожарные пытаются ликвидировать возгорание

545
6 комментариев

Яркие языки пламени озаряют небо

Источник:

На территории завода по производству ацетона в Гатчине (Ленинградской области) возник пожар. Огнем уже охвачено 1900 квадратных метров. Специалисты зафиксировали разлив опасного вещества.

Ацетон — опасное вещество, обладающее высокой токсичностью и взрывоопасностью. Оно быстро испаряется, выделяя опасные пары, которые могут спровоцировать взрыв. Для человека высокая концентрация ацетона в воздухе способна вызвать головокружение, тошноту и даже удушье. Разлив этого вещества грозит серьезным загрязнением окружающей среды и гибелью животных и птиц.

— Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1900 квадратов. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники, — сообщили в МЧС. Пока данных о пострадавших нет.

По данным Shot, местные жители услышали глухие звуки взрывов около шести утра по-местному времени. Они заметили яркие вспышки, и затем черные столбы дыма взмыли вверх. Что именно послужило причиной пожара, пока неизвестно.

Очень много дыма и яркие вспышки можно увидеть на месте происшествия

Источник:

В администрации Ленобласти сообщили, что возгорание произошло на территории завода по производству ацетона в промзоне Гатчины. Сейчас пожарные подразделения ликвидируют возгорание двух кирпичных зданий предприятия. В городе производится забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации аварийно химически опасных веществ (ПДК АХОВ).

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Гатчина Ацетон Завод Пожар Происшествия
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Комментарии
6
Инженер1
2 часа
чего чего... угадай-ка. чего?
Гость
2 часа
"В городе производится забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации аварийно химически опасных веществ". По традиции - все будет в норме. Травитесь люди, в т.ч. дети
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