Разлился ацетон и слышны взрывы: в Ленобласти горит химический завод

На территории завода по производству ацетона в Гатчине (Ленинградской области) возник пожар. Огнем уже охвачено 1900 квадратных метров. Специалисты зафиксировали разлив опасного вещества.
Ацетон — опасное вещество, обладающее высокой токсичностью и взрывоопасностью. Оно быстро испаряется, выделяя опасные пары, которые могут спровоцировать взрыв. Для человека высокая концентрация ацетона в воздухе способна вызвать головокружение, тошноту и даже удушье. Разлив этого вещества грозит серьезным загрязнением окружающей среды и гибелью животных и птиц.
— Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1900 квадратов. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники, — сообщили в МЧС. Пока данных о пострадавших нет.
По данным Shot, местные жители услышали глухие звуки взрывов около шести утра по-местному времени. Они заметили яркие вспышки, и затем черные столбы дыма взмыли вверх. Что именно послужило причиной пожара, пока неизвестно.
В администрации Ленобласти сообщили, что возгорание произошло на территории завода по производству ацетона в промзоне Гатчины. Сейчас пожарные подразделения ликвидируют возгорание двух кирпичных зданий предприятия. В городе производится забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации аварийно химически опасных веществ (ПДК АХОВ).