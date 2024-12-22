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Происшествия В массовом ДТП в Москве столкнулись автобусы, машины и пожарные. На место выехали восемь скорых

В массовом ДТП в Москве столкнулись автобусы, машины и пожарные. На место выехали восемь скорых

Показываем кадры с места аварии

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4 комментария

На юго-востоке Москвы произошла массовая авария с участием двух автобусов, грузовика и легковушки

Источник:

На юго-востоке Москвы в спальном районе Марьино произошло массовое ДТП с участием автобуса, электробуса, пожарной машины и трех легковушек. Об этом сообщают наши коллеги из MSK1.RU.

По данным Госавтоинспекции Москвы, в аварии пострадало 10 человек.

— По предварительным данным, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автомобиля КАМАЗ проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора, — сообщили в ведомстве.

Кадры с места

Источник:

Из-за аварии на Новочеркасском бульваре образовалась внушительная пробка.

На место съехались спецслужбы

Источник:
Источник:

В пресс-службе «Мосгортранса», обслуживающего пострадавшие в ДТП автобус и электробус, также прокомментировали происшествие.

— После столкновения грузовой автомобиль продолжил движение и задел несколько автомобилей, стоявших на перекрестке. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

На место массового ДТП выехали психологи.

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Комментарии
4
Гость
19 часов
у нас восемь скорых на весь город наверное в Ингушетию где проживает пятьсот тысяч, в два с лишним раза меньше чем в Ярославской области выделено на итак хорошую медицину ещё пятьсот миллионов - так держать!
Гость
17 часов
орешкина туда надо
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