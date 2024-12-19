НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -16

4 м/c,

зап.

 747мм 78%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Объединили школы и детсады
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Конкурс на новогоднее украшение
Как снизить риск инсульта
Какие дачи скупают
Закрыли кафе «Дом актера»
Интервью со 115-летней
Что дарить на Новый год
Происшествия Столкнулись поезда подробности Силовики задержали машиниста и его помощника. Что стало причиной столкновения поездов под Мурманском: версии

Силовики задержали машиниста и его помощника. Что стало причиной столкновения поездов под Мурманском: версии

Известно о десятках раненых и одной погибшей

177
1 комментарий

В результате столкновения с рельсов сошли 19 вагонов, из них четыре — с людьми

Источник:

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Четыре вагона с людьми сошли с рельсов. По последним данным, пострадали 22 человека. Одна женщина, чью личность еще не удалось установить, погибла на руках у медиков.

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно. Собрали все версии в одном материале.

ЧП произошло с двухэтажным поездом № 11, следовавшим по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. По данным РЖД, внутри находилось 326 пассажиров. Боковое столкновение составов случилось в районе Ковды в Кандалакшском районе Заполярья.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, рассматриваются две версии — человеческий фактор и техническая неисправность.

— Среди основных версий — человеческий фактор, будь то ошибка машиниста одного из поездов или нарушение диспетчерского контроля. Также рассматривается техническая неисправность поездов: отказ или замерзание элементов тормозной системы, снижение сцепления колес с рельсами из-за наледи в условиях низких температур, приближающихся к минус 30, — сообщил источник.

В оперативных службах ТАСС заявили, что причиной столкновения стала техническая неисправность грузового поезда — возможно, всё произошло из-за самопроизвольного движения состава.

Вместе с тем стало известно, что правоохранители задержали машиниста грузового поезда и его помощника. ТАСС отмечает, что их подозревают в оставлении кабины локомотива без присмотра. В настоящее время машинист с помощником доставлены на освидетельствование.

Всё, что известно о ЧП, — в одном видео

Источник:

Также источник агентства сообщил, что грузовой поезд перевозил опасный минерал криолит, который легко воспламеняется и выделяет вредные вещества при нагревании. К счастью, груз не пострадал, и опасности для окружающей среды нет.

По данным «Известий», в больницах находятся 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Следовали возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

Подробности о трагедии можете прочитать в онлайн-трансляции наших коллег из 51.RU.

ПО ТЕМЕ
Мурманская область Столкнулись поезда Поезд сошел с рельсов Погибла женщина Уголовное дело
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
35 минут
Если причина неизвестна, с какой стати задержали?!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление