Силовики задержали машиниста и его помощника. Что стало причиной столкновения поездов под Мурманском: версии

В результате столкновения с рельсов сошли 19 вагонов, из них четыре — с людьми Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Четыре вагона с людьми сошли с рельсов. По последним данным, пострадали 22 человека. Одна женщина, чью личность еще не удалось установить, погибла на руках у медиков.

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно. Собрали все версии в одном материале.

ЧП произошло с двухэтажным поездом № 11, следовавшим по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. По данным РЖД, внутри находилось 326 пассажиров. Боковое столкновение составов случилось в районе Ковды в Кандалакшском районе Заполярья.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, рассматриваются две версии — человеческий фактор и техническая неисправность.

— Среди основных версий — человеческий фактор, будь то ошибка машиниста одного из поездов или нарушение диспетчерского контроля. Также рассматривается техническая неисправность поездов: отказ или замерзание элементов тормозной системы, снижение сцепления колес с рельсами из-за наледи в условиях низких температур, приближающихся к минус 30, — сообщил источник.

В оперативных службах ТАСС заявили, что причиной столкновения стала техническая неисправность грузового поезда — возможно, всё произошло из-за самопроизвольного движения состава.

Вместе с тем стало известно, что правоохранители задержали машиниста грузового поезда и его помощника. ТАСС отмечает, что их подозревают в оставлении кабины локомотива без присмотра. В настоящее время машинист с помощником доставлены на освидетельствование.

Всё, что известно о ЧП, — в одном видео Источник: Городские порталы

Также источник агентства сообщил, что грузовой поезд перевозил опасный минерал криолит, который легко воспламеняется и выделяет вредные вещества при нагревании. К счастью, груз не пострадал, и опасности для окружающей среды нет.

По данным «Известий», в больницах находятся 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Следовали возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.