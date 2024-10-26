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Происшествия Сбили женщину и ребенка: в Ярославле произошло двойное ДТП

Сбили женщину и ребенка: в Ярославле произошло двойное ДТП

В полиции сообщили подробности аварии

623
4 комментария

На улице Труфанова под колеса машин попали женщина и мальчик

26 октября около 18:40 в районе дома № 30, корпус 3 по улице Труфанова в Ярославле произошло одновременно два ДТП.

— По предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Киа» под управлением 29-летнего мужчины сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Автомобиль «Лада», за рулем которого был 36-летний водитель, наехал на пешехода-женщину, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

После аварии пострадавших увезли на скорой помощи в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, буквально на днях, 24 октября, в Дзержинском районе Ярославля иномарка сбила 41-летнюю женщину с 6-летней девочкой. Авария произошла на улице 1-й Красноперевальской. Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу. После ДТП их увезли в больницу.

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Комментарии
4
Гость
52 минуты
Интересует через сколько часов приехала скорая помощь?
Гость
9 минут
Снова с ребенкои сбили..,на пешеходном переходе,а ведь в правилах записано --,подьезжая к пешеходному переходу ,водитель должен притормозить и убедившись ,что пешехода нет, только после,чего продолжить путь..!....Но водители,похоже правил не учили.
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