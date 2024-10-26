Сбили женщину и ребенка: в Ярославле произошло двойное ДТП

На улице Труфанова под колеса машин попали женщина и мальчик Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











26 октября около 18:40 в районе дома № 30, корпус 3 по улице Труфанова в Ярославле произошло одновременно два ДТП.

— По предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Киа» под управлением 29-летнего мужчины сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Автомобиль «Лада», за рулем которого был 36-летний водитель, наехал на пешехода-женщину, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

После аварии пострадавших увезли на скорой помощи в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.