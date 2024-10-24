«Термоодеялом накрыли»: водитель иномарки сбил на «зебре» ярославну с ребенком

Вечером 24 октября в Дзержинском районе Ярославля иномарка сбила 41-летнюю горожанку с 6-летней девочкой. Видео с места аварии появилось в соцсетях.
Изначально появились сведения об одном пострадавшем. Авария случилась в 19:30 у дома № 1г на улице 1-й Красноперевальской — на нерегулируемом пешеходном переходе.
— У «Норских резиденций» сбит человек. Вроде как живой, если термоодеялом накрыли, — писали в соцсетях.
Однако вскоре появились подробности: дорогу переходили двое.
— Была свидетелем, ребенок, слава Богу, нормально, а вот с мамой — не могу сказать. Очень надеюсь, что всё обойдется, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».
Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, женщина с ребенком попали под колеса иномарки Volkswagen Caddy, за рулем авто был 63-летний мужчина.
— В результате ДТП пешеходы — женщина и девочка — с травмами госпитализированы в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции. — Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.