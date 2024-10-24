«Термоодеялом накрыли»: водитель иномарки сбил на «зебре» ярославну с ребенком

В Ярославле водитель на иномарке сбил женщину с ребенком Источник: «Подслушано в Ярославле!» / T.me











Вечером 24 октября в Дзержинском районе Ярославля иномарка сбила 41-летнюю горожанку с 6-летней девочкой. Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Изначально появились сведения об одном пострадавшем. Авария случилась в 19:30 у дома № 1г на улице 1-й Красноперевальской — на нерегулируемом пешеходном переходе.

— У «Норских резиденций» сбит человек. Вроде как живой, если термоодеялом накрыли, — писали в соцсетях.

Однако вскоре появились подробности: дорогу переходили двое.

— Была свидетелем, ребенок, слава Богу, нормально, а вот с мамой — не могу сказать. Очень надеюсь, что всё обойдется, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В соцсетях появилось видео с места аварии Источник: «Подслушано в Ярославле!» / T.me

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, женщина с ребенком попали под колеса иномарки Volkswagen Caddy, за рулем авто был 63-летний мужчина.