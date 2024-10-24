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Происшествия «Термоодеялом накрыли»: водитель иномарки сбил на «зебре» ярославну с ребенком

«Термоодеялом накрыли»: водитель иномарки сбил на «зебре» ярославну с ребенком

Первые подробности аварии

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9 комментариев

В Ярославле водитель на иномарке сбил женщину с ребенком

Вечером 24 октября в Дзержинском районе Ярославля иномарка сбила 41-летнюю горожанку с 6-летней девочкой. Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Изначально появились сведения об одном пострадавшем. Авария случилась в 19:30 у дома № 1г на улице 1-й Красноперевальской — на нерегулируемом пешеходном переходе.

— У «Норских резиденций» сбит человек. Вроде как живой, если термоодеялом накрыли, — писали в соцсетях.

Однако вскоре появились подробности: дорогу переходили двое.

— Была свидетелем, ребенок, слава Богу, нормально, а вот с мамой — не могу сказать. Очень надеюсь, что всё обойдется, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В соцсетях появилось видео с места аварии

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, женщина с ребенком попали под колеса иномарки Volkswagen Caddy, за рулем авто был 63-летний мужчина.

— В результате ДТП пешеходы — женщина и девочка — с травмами госпитализированы в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции. — Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

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Комментарии
9
Гость
1 час
В резиденциях не один переход не освещен, хотя дорога типа БКД, пешеходов видно очень плохо особенно сейчас, сам водитель и на этом участке еду 20ку, чтоб не дай Бог. Никого не защищаю, но и пешеходам на зебре внимательнее быть надо, а не в телефон уткнувшись идти напролом, как это особенно делают местные тетеньки и детки.
Гость
2 часа
Почему Гаи не лешает сразу таких водителей которые сбили людей прав)))
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