Цистерны отбросило на сотни метров, четыре человека погибли: в Грозном взорвалась заправка — видео

В Грозном (Чеченская Республика) возле одного из колледжей взорвалась заправка. На место уже прибыли пожарные и скорые. Очевидцы сообщают, что после возгорания одна из цистерн с топливом взорвалась, а затем вторая.
— Двое детей и два взрослых погибли во время взрыва на АЗС в Грозном, — пишет Telegram-канал «112».
Внезапно над заправочной станцией поднялся огненный столб, когда одновременно взорвались газовые баллоны и топливо.
Дворы жилых домов, которые находились рядом с АЗС, пострадали.
Одну из взорвавшихся цистерн отбросило на 300 метров во двор жилого дома.
Пожар локализован, на месте работают спасатели и разбирают завалы.
— Сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили МЧС России в своем Telegram-канале.
— Погибшие после взрыва на АЗС в Грозном были убиты отлетевшей цистерной, — сообщает Telegram-канала BAZA.
Менее месяца назад, 27 сентября, в Махачкале (Республика Дагестан) произошло похожее происшествие. По последним данным, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, и более десяти человек получили ранения. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров.