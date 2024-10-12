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Происшествия Цистерны отбросило на сотни метров, четыре человека погибли: в Грозном взорвалась заправка — видео

Цистерны отбросило на сотни метров, четыре человека погибли: в Грозном взорвалась заправка — видео

Количество пострадавших уточняется

294
24 комментария

Взорвалась заправка

В Грозном (Чеченская Республика) возле одного из колледжей взорвалась заправка. На место уже прибыли пожарные и скорые. Очевидцы сообщают, что после возгорания одна из цистерн с топливом взорвалась, а затем вторая.

— Двое детей и два взрослых погибли во время взрыва на АЗС в Грозном, — пишет Telegram-канал «112».

Произошел взрыв на заправке в Грозном

Внезапно над заправочной станцией поднялся огненный столб, когда одновременно взорвались газовые баллоны и топливо.

Люди убегают от взрыва

Дворы жилых домов, которые находились рядом с АЗС, пострадали.

Последствия взрыва

Одну из взорвавшихся цистерн отбросило на 300 метров во двор жилого дома.

Цистерна отлетела во двор

Пожар локализован, на месте работают спасатели и разбирают завалы.

— Сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели разбирают обломки

— Погибшие после взрыва на АЗС в Грозном были убиты отлетевшей цистерной, — сообщает Telegram-канала BAZA.

Цистерна отлетела в находящихся рядом людей

Менее месяца назад, 27 сентября, в Махачкале (Республика Дагестан) произошло похожее происшествие. По последним данным, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, и более десяти человек получили ранения. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

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Комментарии
24
Гость
43 минуты
Сейчас опять кадырёнышу орден дадут за что-нибудь.
Гость
1 час
Не взрыв, а хлопок. (Шпалят видимо Незнайки новояза)
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