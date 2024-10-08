В Тольятти двух маленьких девочек убили ножом. Подозреваемая — их 13-летняя сестра

На месте происшествия работают силовики Источник: СУ СК России по Самарской области

В Тольятти произошло жестокое убийство. В многоквартирном доме в Комсомольском районе обнаружили тела маленьких девочек с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СК по Самарской области.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, назначены первоначальные судебные экспертизы, — рассказали в Следственном комитете.

Как отмечают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочкам было два года и пять лет. В совершении убийства подозревают их сводную сестру. Ей 13 лет, сейчас с ней работают следователи. Задержать подростка пока невозможно — из-за возраста.