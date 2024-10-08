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Происшествия В Тольятти двух маленьких девочек убили ножом. Подозреваемая — их 13-летняя сестра

В Тольятти двух маленьких девочек убили ножом. Подозреваемая — их 13-летняя сестра

Тела обнаружили на балконе

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3 комментария

На месте происшествия работают силовики

В Тольятти произошло жестокое убийство. В многоквартирном доме в Комсомольском районе обнаружили тела маленьких девочек с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СК по Самарской области.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, назначены первоначальные судебные экспертизы, — рассказали в Следственном комитете.

Как отмечают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочкам было два года и пять лет. В совершении убийства подозревают их сводную сестру. Ей 13 лет, сейчас с ней работают следователи. Задержать подростка пока невозможно — из-за возраста.

По данным телеграм-канала SHOT, после убийства девочка ушла на прогулку, а позже призналась матери в содеянном. Тела были найдены на балконе.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Типичная стабильная россия 🤕🕯️
Гость
58 минут
Абсолютно не удивлён, ненависть и злоба из всех средств массового поражения мозга Вражда всюду и удручающая бедность которая переходит по плану в нищету
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