Известна причина пожара в доме на Советской в Ярославле

Мэр озвучил причину пожара в доме на Советской Источник: Кирилл Поверинов











Мэр Ярославля Артем Молчанов озвучил причину пожара в доме-памятнике на Советской, 15 в центре города. Речь о ЧП зашла во время встречи с жителями Кировского района 17 сентября.

Одна из жительниц обратилась к главе с вопросом, когда будет открыт расположенный по соседству Дворец пионеров. Напомним, учреждение закрыли из-за угрозы обрушения дома, где произошел пожар. Ярославна считает, что дети могут спокойно заниматься во Дворце.

Однако мэр возразил. По словам Артема Молчанова, комиссия выдала заключение о том, что угроза обрушения сохраняется. Кроме того, во время разговора градоначальник назвал причину появления огня:

— Это был внесенный источник огня, был поджог, — сообщил мэр.

Ранее порталу 76.RU в МЧС уточняли, что экспертиза еще не готова, материалы будут переданы в СУ СК России по Ярославской области, так как ЧП случилось в объекте культурного наследия.

Напомним, пожар в центре Ярославля начался вечером 2 сентября. Жители предполагают, что в здание могли проникнуть бездомные. Огонь появился на чердаке, затем пламя охватило кровлю, второй и третий этажи. Рухнули межэтажные перекрытия. Полностью справиться с ЧП сотрудники МЧС смогли только через 8 часов. Пострадали двое пожарных.