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Происшествия Известна причина пожара в доме на Советской в Ярославле

Известна причина пожара в доме на Советской в Ярославле

Ее озвучил мэр Артем Молчанов

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Мэр озвучил причину пожара в доме на Советской

Мэр Ярославля Артем Молчанов озвучил причину пожара в доме-памятнике на Советской, 15 в центре города. Речь о ЧП зашла во время встречи с жителями Кировского района 17 сентября.

Одна из жительниц обратилась к главе с вопросом, когда будет открыт расположенный по соседству Дворец пионеров. Напомним, учреждение закрыли из-за угрозы обрушения дома, где произошел пожар. Ярославна считает, что дети могут спокойно заниматься во Дворце.

Однако мэр возразил. По словам Артема Молчанова, комиссия выдала заключение о том, что угроза обрушения сохраняется. Кроме того, во время разговора градоначальник назвал причину появления огня:

— Это был внесенный источник огня, был поджог, — сообщил мэр.

Ранее порталу 76.RU в МЧС уточняли, что экспертиза еще не готова, материалы будут переданы в СУ СК России по Ярославской области, так как ЧП случилось в объекте культурного наследия.

Напомним, пожар в центре Ярославля начался вечером 2 сентября. Жители предполагают, что в здание могли проникнуть бездомные. Огонь появился на чердаке, затем пламя охватило кровлю, второй и третий этажи. Рухнули межэтажные перекрытия. Полностью справиться с ЧП сотрудники МЧС смогли только через 8 часов. Пострадали двое пожарных.

Здание № 15 по улице Советской является объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных». Он построен в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено только на 2024–2025 год.

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Пожар Пожар в Ярославле ЧП МЧС Причина пожара Артем Молчанов
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