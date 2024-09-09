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Происшествия подробности «Все что взяли с собой — паспорта и кошку»: жильцы дома на Советской, где был пожар, рассказали о ЧП

«Все что взяли с собой — паспорта и кошку»: жильцы дома на Советской, где был пожар, рассказали о ЧП

Люди не могут попасть в свои квартиры

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1 комментарий

Жители дома рассказали о пожаре

Житель дома на Советской улице в Ярославле, где 2 сентября случился крупный пожар, рассказал, как все было. Тимур и его девушка, с которой он жил в доме, узнали о ЧП когда вышли выбросить мусор.

— Нам просто повезло, мы вышли и почувствовали запах гари в подъезде. Вышли из подъезда, увидели, что все люди смотрят на наш дом. Быстро вышли из арки и услышали сирены пожарных машин. Сразу поняли, что наш дом горит. Мы бросили пакеты с мусором. Я побежал, встретил пожарных. Зашел в подъезд, провел их на чердак. А на чердаке все было в дыму. Пожарный сказал мне уходить отсюда. Получается, все что взяли с собой — паспорта и кошку, — рассказал 76.RU Тимур.

Пожар на Советской улице

На данный момент в доме никто не живет, людям не разрешают зайти в свои квартиры и забрать вещи.

— Они заварили вход в арку с обеих сторон. У нас банально не получается забрать вещи, первой необходимости. То есть мы сейчас брошенные, администрация нас игнорирует. Пытаемся как-то бороться, — поделился Тимур.

Тимур и Катя снимали квартиру. За два года жизни пара ее полностью обустроила. О состоянии жилья ничего неизвестно.

— Квартира была полностью пустая, то есть был только унитаз, ванна и газовая плита. За два года пока там жили полностью ее обставили. Там все наши вещи. В каком они состоянии — не знаем, — добавил Тимур.

Молодой человек добавил, что пока в доме заваривали дверь, один из жильцов смог попасть в свою квартиру. У него обвалилась на пол штукатурка, поплыли обои. Забрать он смог только велосипед и монитор.

Сейчас Тимур с девушкой живут у друзей, ищут новое жилье. Погорельцы добавили, что в ЯрГУ Демидова, где они учатся, объявили сбор помощи, а также нашли юриста.

9 сентября жители дома на Советской подали в администрацию Кировского и Ленинского районов коллективное заявление с требованием предоставить доступ к квартирам. Им должны позвонить 10 сентября.

Напомним, 2 сентября в нежилой части дома начался пожар. Жители предполагают, что в здание могли проникнуть бомжи. Огонь начал распространяться с чердака, затем пламя охватило кровлю, второй и третий этажи. Столб дыма от пожара было видно далеко от места ЧП. Полностью справиться с ЧП сотрудники МЧС смогли только через 8 часов. При этом пострадало два пожарных.

Здание № 15 по улице Советской является объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных». Он построен в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено только на 2024–2025 годы.

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Комментарии
1
Гость
9 сентября 2024, 19:59
у большинства русских людей паспорт и кошка это всё что есть и ради этого вкалывать всю жизнь??? платить налоги и штрафы, отдавать жизнь
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