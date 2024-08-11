Коммунальное ЧП: в Ярославле затопило спальный район. Видео

Потоп на Резинотехнике Источник: Жесть Ярославль / T.me











Воскресным утром 11 августа случился потоп в Заволжском районе Ярославля. Жители Резинотехники сообщают, что из-за воды, они даже не могут выйти из дома. Помимо этого, есть проблемы с холодным водоснабжением.

— С 11 часов утра воскресенья нет холодной воды в микрорайоне Резинотехника от улицы Панфилова до Ранней, — рассказали местные жители. — Раскопки в районе школы № 69 начались еще вчера, но тогда водоснабжение было.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, нечистоты затопили всю придомовую территорию по улице Спартаковская, 37. Детская площадка также вся залита.

Кадры с места ЧП Источник: Жесть Ярославль / T.me

На запрос 76.RU в ярославском Водоканале подтвердили факт ЧП и сообщили, что ведутся работы над его устранением. Информации о причине потопа пока нет.

— Наша бригада работает, — рассказали 76.RU в пресс-службе Водоканала.