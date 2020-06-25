Как не разориться на ремонте квартиры: 6 советов от мастеров и юриста

Семьям с маленькими детьми специалисты советуют вовсе делать стены под покраску. Это будет значительно выгоднее обоев.



— Их в любое время можно перекрасить. Если говорить о комнате в 20 кв. м, то по работам будет около шести тысяч рублей и столько же — по материалам. А одна банка краски на 40 кв. м обойдётся в 3500 рублей, — говорит Дмитрий Зудихин.



Еще немного об обоях. Берите их с небольшим запасом. Это пригодится как минимум для мелкого ремонта, если где-то поцарапали кусок стены. Его переклеить будет проще, чем искать в магазинах выбранный вами ранее материал. Да и вообще иногда отдельные коллекции выходят из оборота — тогда вам вообще нужно будет переделывать все оформление.



Берите плитку с запасом



Правило о запасе материалов работает и с плиткой. Даже если вам хватает запланированного объема. Он пригодится, если появится необходимость заменить испорченный элемент. Плюс заложите какую-то часть на отходы. Но не очень большую.



— Отходов должно быть не больше 5%, в идеале — 3%. Многие компании и 30% на отходы заворачивают, но это деньги на ветер, значит, где-то плохо просчитано. Надо смотреть по площади поверхности, которую вы будете облицовывать. Все это должен посмотреть дизайнер, чтобы и швы попадали по стене и чтобы не было большого разбега с полом, — советует Сергей Ненко. — При ремонте в ванной сейчас многие переходят на штукатурку вместо плитки. У нее и качество высокое, она водооталкивающая, с восковым покрытием. Она даже смотрится лучше. Кроме того, вы по своему вкусу сделаете, а не то, что предлагает изготовитель. Конечно, если есть деньги, можно и гранит поклеить, это будет дорого, зато прослужит лет сто.

