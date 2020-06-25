Как не разориться на ремонте квартиры: 6 советов от мастеров и юриста

Брать дешевые материалы, чтобы сэкономить на ремонте квартиры, — не всегда верный и действенный способ. Здесь порой работает обратное правило: чем дороже — тем дешевле. Но не всегда. Как еще не погореть на ремонте, рассказали строитель, дизайнер и адвокат.
Составьте дизайн-проект
За дизайн-проект, конечно, придется заплатить, но в итоге он все же поможет вам сэкономить. Без него наверняка появятся незапланированные дополнительные работы, а с ним вы будете видеть, куда уходят ваши деньги. Цена не будет формироваться спонтанно в процессе, и вы сможете самостоятельно все подсчитать и проверить.
— Без дизайн-проекта сумма сметы может вырасти, потому что в процессе могут добавляться какие-то работы, а при разработке дизайн-проекта всё всегда учитывается: электромонтаж, сантехмонтаж, отделочные и другие работы, — объясняет директор ремонтной компании Дмитрий Зудихин. — Он сэкономит деньги в процессе, но сам проект тоже затратный. Он оплачивается отдельно. Зависит от пожеланий заказчика. В среднем 1800 рублей за квадратный метр.
Если на дизайн-проект вы решили не тратиться, то проверьте в договоре (а заключать его обязательно, особенно если вы привыкли считать свои деньги) пункт о том, что подрядчик может по собственному усмотрению докупать какие-то материалы, а потом выставлять на них счет заказчику.
— Этот пункт не раз всплывал в судебных тяжбах, поскольку потом достаточно весомые счета выставлялись заказчику, а понять, за что это, было достаточно проблематично в связи с тем, что ремонт уже был произведен, и оценить, куда ушли те же шпатлевка или цемент, было проблематично, — делится опытом адвокат Андрей Конышев. — Это все нужно делать на стадии ремонта. Заказчику нужно чуть ли не каждую неделю приезжать и отслеживать, как проходит ремонт и куда уходят строительные материалы.
Также желательно, чтобы строительная организация вела журнал с указанием произведенных работ и потраченных на них материалов. Это будет удобно и для вас, и для подрядчика. Для вас — хотя бы уже потому, что если каких-то материалов вдруг не хватит, это будут уже не ваши проблемы.
Не лишним будет еще до выбора подрядчика предварительно подсчитать стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе расчета ремонта, которые есть на многих онлайн-сервисах заказа ремонта.
Заказывайте оптом
Если уж затеяли ремонт, не дробите его на несколько частей: сегодня кухня, через месяц большая комната, а когда-нибудь потом — ванная и другие помещения. Так вы потеряете не только в деньгах, но и во времени. Придётся каждый раз составлять новый проект, закупать материалы и т.д.
— Такой поэтапный подход приведет как минимум к тому, что на каждое помещение придется отдельно привозить материалы, заказывать отдельную машину. Это на одних доставках разориться можно. А если разом всё заказывать, то все материалы поместятся максимум в две ГАЗели: загрузили и начали делать — удобнее и быстрее, — говорит Дмитрий Зудихин.
Кстати, закупать черновые материалы эксперты советуют с небольшим запасом. Хотя, многие подрядчики и без того закладывают в среднем 20% от суммы материалов на дозакуп. Это обойдется дешевле, чем доставка, например, недостающей пары мешков шпаклевки.
Не экономьте на скрытых работах и черновых материалах
Черновая отделка — основа вашего ремонта. Поэтому именно здесь очень важны качественные материалы. Иначе скоро вам придется снова возвращаться к ремонту. Да и сэкономить на материалах вряд ли получится.
— Вы можете взять штукатурку дешевле, себестоимость одной пачки товара среднего качества может быть существенно ниже качественного аналога, здесь вы сэкономите, но такого материала придется брать больше. Например, недорогая штукатурка дольше дает усадку, вам придется наносить ее снова и снова. В итоге там, где можно было обойтись одной пачкой хорошего материала, вы переплатите за две упаковки некачественного, — объясняет дизайнер Сергей Ненко.
Другие материалы, на которых лучше не экономить, — электрические автоматы, сечение проводов и сантехнические трубы. Правда, полагаться на один только бренд и руководствоваться правилом «чем дороже, тем надежнее» тоже не всегда стоит. Иногда можно найти доступные бюджетные альтернативы подходящего качества. Главное — характеристики товара.
Правильно выбирайте обои
Свои хитрости в ремонте есть даже при выборе обоев. Например, за обоями с крупным рисунком можно скрыть неровности стен и ямки, оставшиеся после чернового ремонта, но это работает с углублениями в один квадратный сантиметр и глубиной не больше миллиметра и только с виниловыми обоями. В противном случае со временем все пойдет пузырем, и придется переделывать.
Если хочется, чтобы на стенах точно было изображение, лучше взять обои с мелким рисунком — их расход будет меньше, чем обоев с крупным принтом.
— Надо учитывать, что, совмещая рисунок на обоях, разбег принта будет от 23 до 60 сантиметров. Если его подгонять, то все это уйдет в отходы. Лучше выбирать обои сразу без рисунка, — рассказывает Сергей Ненко. — Но сейчас есть много качественных и интересных декоративных покрытий. Если брать хорошие обои (3–5 тысяч рублей за рулон, 10 кв. м), то за эти же деньги можно вообще сделать декоративное украшение из штукатурки. Оно будет смотреться интереснее и сохранится дольше при соблюдении технологии подготовки основания. На этом вы сэкономите. Если обои меняешь раз в 5–10 лет, то штукатурку можно быстро и просто отремонтировать при появлении сколов или царапин.
Семьям с маленькими детьми специалисты советуют вовсе делать стены под покраску. Это будет значительно выгоднее обоев.
— Их в любое время можно перекрасить. Если говорить о комнате в 20 кв. м, то по работам будет около шести тысяч рублей и столько же — по материалам. А одна банка краски на 40 кв. м обойдётся в 3500 рублей, — говорит Дмитрий Зудихин.
Еще немного об обоях. Берите их с небольшим запасом. Это пригодится как минимум для мелкого ремонта, если где-то поцарапали кусок стены. Его переклеить будет проще, чем искать в магазинах выбранный вами ранее материал. Да и вообще иногда отдельные коллекции выходят из оборота — тогда вам вообще нужно будет переделывать все оформление.
Берите плитку с запасом
Правило о запасе материалов работает и с плиткой. Даже если вам хватает запланированного объема. Он пригодится, если появится необходимость заменить испорченный элемент. Плюс заложите какую-то часть на отходы. Но не очень большую.
— Отходов должно быть не больше 5%, в идеале — 3%. Многие компании и 30% на отходы заворачивают, но это деньги на ветер, значит, где-то плохо просчитано. Надо смотреть по площади поверхности, которую вы будете облицовывать. Все это должен посмотреть дизайнер, чтобы и швы попадали по стене и чтобы не было большого разбега с полом, — советует Сергей Ненко. — При ремонте в ванной сейчас многие переходят на штукатурку вместо плитки. У нее и качество высокое, она водооталкивающая, с восковым покрытием. Она даже смотрится лучше. Кроме того, вы по своему вкусу сделаете, а не то, что предлагает изготовитель. Конечно, если есть деньги, можно и гранит поклеить, это будет дорого, зато прослужит лет сто.
Делайте ремонт зимой
У рынка ремонта, как и у любого другого, есть своя сезонность. Весна, осень и особенно лето у строителей — горячая пора, поэтому и стоимость услуг выше. Хотите сэкономить — планируйте работы на зиму.
— Зимой, в январе и феврале, будет дешевле. В зависимости от количества объектов и заказов скидки достигают 20%. Сами компании предлагают дисконт, чтобы больше заинтересовать, — рассказывает Дмитрий Зудихин. — По стоимости материалов скидок не ждите — они держатся практически на одном уровне. Скидки, конечно, бывают, но очень редко.
Так что когда соберетесь делать ремонт, учитывайте, что пик нагрузок и заказов у строителей приходится на лето. Если есть возможность провести его в другое время, пользуйтесь ей.
Кстати, погореть можно не только на дорогих материалах и неоправданно высокой стоимости работ. Смотрите, на что готовы пойти некоторые строители, чтобы разбогатеть за вас счет, и как им помешать себя обмануть.