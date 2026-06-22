Царские хоромы: Валерий Сюткин продает свою квартиру за полмиллиарда — как она выглядит

Валерий Сюткин задумал попрощаться со своей квартирой в Москве. В ней он прожил пять лет, но, как сам признается певец, за это время бывал очень мало: то репетиции, то гастроли. Сейчас он задумал полностью перебраться за город, поближе к природе, а перед этим окончательно распрощаться со столичной недвижимостью. За свое жилье певец просит 420 миллионов рублей, но эта стоимость еще не окончательная. Показываем, за что такие деньги и за какое сокровище Сюткина придется еще доплатить.
В квартире всего три комнаты, но не делайте поспешных выводов о ее размере. Площадь столичной квартиры Сюткина — 231 квадратный метр. Так что простора ей не занимать, а за счет обилия окон в каждой комнате и светлого интерьера выглядит как резиденция аристократов, о жизни которых писал Лев Толстой.
Квартира находится в здании XIX века, и интерьер в ней выполнен под стать. На стенах висят картины и гобелены, а на полках стоят вазы и антикварные статуэтки. Особенно много винтажных предметов в гостиной. Ее центр — полотно с живописным пейзажем в зелено-бежевых цветах. Рядом музыкальный инструмент Сюткина, и, что удивительно, это не гитара, с которой чаще всего его можно увидеть, а фортепиано.
В гостиной также есть камин, оформленный белым камнем, и огромное зеркало в золотой оправе. На золотом цвете певец вообще не поскупился: оно есть в дизайне зеркальных шкафов, журнального стола и люстры-канделябра с имитацией свечей.
Через двойные двери из гостинной можно пройти на кухню. В ее оформлении уже больше отголосков современности: новая техника, минималистичная мебель и только два цвета в интерьере: черный и белый.
Кухню и обеденную зову отделяет стеклянная створчатая дверь, которая будто сошла со страниц классического романа.
Каждый предмет интерьера в квартире певец с любовью привозил из своих путешествий или искал в антикварных лавках, поэтому даже через фотографии возникает ощущение, будто попал в музей.
Самая главная находка артиста — стол, который принадлежал Наполеону Бонапарту. Он в стоимость квартиры не входит, но если покупатель предложит достойную цену, певец не против попрощаться с реликвией.
Спальня в квартире вся расписана под весенний сад. Здесь на стенах только зарождаются свежие листочки, распускаются цветы, а на ветки прилетели спеть песни птицы.
Для ночного времени в спальне есть два вида подсвечников: ажурные канделябры и небольшие ночники без украшений.
В квартире также есть два санузла в белом и черном мраморе — один прилегает к главной спальне, а второй к гостевой. Также есть гардеробные, кладовая и постирочная и небольшой холл с диваном и трельяжем.
Берем?