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Мой дом Обзор Царские хоромы: Валерий Сюткин продает свою квартиру за полмиллиарда — как она выглядит

Царские хоромы: Валерий Сюткин продает свою квартиру за полмиллиарда — как она выглядит

Певец не пошел на поводу трендов и оформил всё по своему вкусу

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Артист любит размах, и это проявляется во всем | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUАртист любит размах, и это проявляется во всем | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Артист любит размах, и это проявляется во всем

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Валерий Сюткин задумал попрощаться со своей квартирой в Москве. В ней он прожил пять лет, но, как сам признается певец, за это время бывал очень мало: то репетиции, то гастроли. Сейчас он задумал полностью перебраться за город, поближе к природе, а перед этим окончательно распрощаться со столичной недвижимостью. За свое жилье певец просит 420 миллионов рублей, но эта стоимость еще не окончательная. Показываем, за что такие деньги и за какое сокровище Сюткина придется еще доплатить.

Гостиная объединена с обеденной зоной | Источник: whitewill.ruГостиная объединена с обеденной зоной | Источник: whitewill.ru

Гостиная объединена с обеденной зоной

Источник:

whitewill.ru

В квартире всего три комнаты, но не делайте поспешных выводов о ее размере. Площадь столичной квартиры Сюткина — 231 квадратный метр. Так что простора ей не занимать, а за счет обилия окон в каждой комнате и светлого интерьера выглядит как резиденция аристократов, о жизни которых писал Лев Толстой.

С первого взгляда кажется, что телевизор оказался здесь случайно | Источник: whitewill.ruС первого взгляда кажется, что телевизор оказался здесь случайно | Источник: whitewill.ru

С первого взгляда кажется, что телевизор оказался здесь случайно

Источник:

whitewill.ru

Квартира находится в здании XIX века, и интерьер в ней выполнен под стать. На стенах висят картины и гобелены, а на полках стоят вазы и антикварные статуэтки. Особенно много винтажных предметов в гостиной. Ее центр — полотно с живописным пейзажем в зелено-бежевых цветах. Рядом музыкальный инструмент Сюткина, и, что удивительно, это не гитара, с которой чаще всего его можно увидеть, а фортепиано.

Какая же квартира музыканта без инструмента | Источник: whitewill.ruКакая же квартира музыканта без инструмента | Источник: whitewill.ru

Какая же квартира музыканта без инструмента

Источник:

whitewill.ru

В гостиной также есть камин, оформленный белым камнем, и огромное зеркало в золотой оправе. На золотом цвете певец вообще не поскупился: оно есть в дизайне зеркальных шкафов, журнального стола и люстры-канделябра с имитацией свечей.

Весь интерьер оформлен в кремовых оттенках, от чего каждый предмет мебели еще больше выделяется | Источник: whitewill.ruВесь интерьер оформлен в кремовых оттенках, от чего каждый предмет мебели еще больше выделяется | Источник: whitewill.ru

Весь интерьер оформлен в кремовых оттенках, от чего каждый предмет мебели еще больше выделяется

Источник:

whitewill.ru

Через двойные двери из гостинной можно пройти на кухню. В ее оформлении уже больше отголосков современности: новая техника, минималистичная мебель и только два цвета в интерьере: черный и белый.

Для продажи все средства хороши, вот и аппетитный пирог появился в кадре | Источник: whitewill.ruДля продажи все средства хороши, вот и аппетитный пирог появился в кадре | Источник: whitewill.ru

Для продажи все средства хороши, вот и аппетитный пирог появился в кадре

Источник:

whitewill.ru

Кухню и обеденную зову отделяет стеклянная створчатая дверь, которая будто сошла со страниц классического романа.

Из обеденной зоны есть выход на небольшой балкон | Источник: whitewill.ruИз обеденной зоны есть выход на небольшой балкон | Источник: whitewill.ru

Из обеденной зоны есть выход на небольшой балкон

Источник:

whitewill.ru

Каждый предмет интерьера в квартире певец с любовью привозил из своих путешествий или искал в антикварных лавках, поэтому даже через фотографии возникает ощущение, будто попал в музей.

Сюткин&nbsp;— большой ценитель живописи, одна из картин весит в холле | Источник: whitewill.ruСюткин&nbsp;— большой ценитель живописи, одна из картин весит в холле | Источник: whitewill.ru

Сюткин — большой ценитель живописи, одна из картин весит в холле

Источник:

whitewill.ru

Самая главная находка артиста — стол, который принадлежал Наполеону Бонапарту. Он в стоимость квартиры не входит, но если покупатель предложит достойную цену, певец не против попрощаться с реликвией.

Удивительно, как в таком антураже Сюткин не взялся за написание книг | Источник: whitewill.ruУдивительно, как в таком антураже Сюткин не взялся за написание книг | Источник: whitewill.ru

Удивительно, как в таком антураже Сюткин не взялся за написание книг

Источник:

whitewill.ru

Спальня в квартире вся расписана под весенний сад. Здесь на стенах только зарождаются свежие листочки, распускаются цветы, а на ветки прилетели спеть песни птицы.

Живых цветов в квартире не так много, а нарисованных хоть отбавляй | Источник: whitewill.ruЖивых цветов в квартире не так много, а нарисованных хоть отбавляй | Источник: whitewill.ru

Живых цветов в квартире не так много, а нарисованных хоть отбавляй

Источник:

whitewill.ru

Для ночного времени в спальне есть два вида подсвечников: ажурные канделябры и небольшие ночники без украшений.

Канделябры в квартире есть везде, даже в ванной | Источник: whitewill.ruКанделябры в квартире есть везде, даже в ванной | Источник: whitewill.ru

Канделябры в квартире есть везде, даже в ванной

Источник:

whitewill.ru

В квартире также есть два санузла в белом и черном мраморе — один прилегает к главной спальне, а второй к гостевой. Также есть гардеробные, кладовая и постирочная и небольшой холл с диваном и трельяжем.

Берем?

Сразу чувствуется тонкий вкус хозяина
Как будто у дедушки в гостях
Побывать интересно, но жить не хотел бы
Ничего необычного, своих денег не стоит
ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Валерий Сюткин Квартира
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