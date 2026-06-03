НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 753мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 72,56
EUR 84,61
Выгнали с экзамена
Ярославский маньяк
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Фоторепортаж с Пятерки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Зачем отключают воду
Новый тренер «Локомотива»
Что будет с ценами на жилье
Снесут двухэтажки
Мой дом Как выбрать мойку для кухни: гайд по материалам и вариантам установки

Как выбрать мойку для кухни: гайд по материалам и вариантам установки

Смотрим, на что обратить внимание, чтобы мойка служила годами и радовала глаз

24
Многосекционная мойка позволяет разделить зоны | Источник: GPTМногосекционная мойка позволяет разделить зоны | Источник: GPT

Многосекционная мойка позволяет разделить зоны

Источник:

GPT

Мойка — один из ключевых элементов кухни: ею пользуются десятки раз в день, поэтому от ее удобства и надежности зависит комфорт всего пространства. При выборе легко растеряться: множество материалов, форм, размеров и способов монтажа создают широкий выбор, но требуют вдумчивого подхода. Разберем, как выбрать мойку, которая будет отвечать вашим потребностям и прослужит долгие годы.

Форма, глубина и материал

Начните с оценки пространства, где будет установлена мойка. Учитывайте глубину столешницы и размеры тумбы: глубина шкафа под мойку должна быть на 5–7 см больше толщины самой мойки. Если планируете модель с крылом, убедитесь, что рядом есть достаточно места для удобной эксплуатации — крыло может служить зоной сушки посуды или разделочной поверхностью.

Форма мойки во многом зависит от площади кухни и ваших привычек. Прямоугольные модели вместительны и подходят для больших семей: в них удобно мыть крупную посуду — кастрюли и противни. Квадратные и угловые варианты идеальны для компактных кухонь: они экономят пространство, но при этом остаются функциональными. Круглые и овальные чаши добавляют интерьеру изысканности, однако требуют больше места и менее практичны для ежедневного использования. Если кухня просторная, можно рассмотреть многосекционные мойки: они позволяют разделить зоны — например, в одной чаше мыть овощи, в другой — посуду.

Глубина чаши — еще один важный параметр. Оптимальный вариант — 18–20 см: такая мойка удобна в использовании, предотвращает брызги и не заставляет слишком наклоняться. Более глубокие модели (22–25 см) подойдут для тех, кто часто готовит и нуждается во вместительном пространстве, но могут вызывать напряжение в спине при длительной работе. Неглубокие чаши (15–17 см) хороши для маленьких кухонь, но с ними выше риск разбрызгивания воды.

Материал мойки определяет ее долговечность, внешний вид и особенности ухода. Нержавеющая сталь — популярный и практичный выбор: она устойчива к коррозии и легко чистится. Оптимальная толщина металла — не менее 0,8 мм, а марка стали AISI 304 (18/10) гарантирует надежную защиту от воздействия бытовой химии. Чтобы снизить шум от падающей воды и посуды, выбирайте модели с шумоизоляционным покрытием или прокладками.

Мойки из искусственного камня (кварцевого агломерата или акрилового композита) выглядят стильно и не впитывают запахи. Они устойчивы к бытовой химии и механическим повреждениям, а небольшие царапины можно отполировать. Однако такие модели дороже и требуют аккуратного обращения с горячими предметами: длительный контакт с раскаленной посудой может привести к деформации. Керамические мойки относятся к премиум‑сегменту: они не боятся высоких температур, сохраняют цвет и легко моются, но хрупки — падение тяжелого предмета может вызвать скол или трещину. Натуральный камень (гранит, мрамор) придает интерьеру роскошный вид, но требует регулярного ухода: пористая структура впитывает жидкости, а кислоты (например, лимонный сок) могут оставить пятна.

Выбираем раковину для кухни | Источник: GPTВыбираем раковину для кухни | Источник: GPT

Выбираем раковину для кухни

Источник:

GPT

Способ установки и функциональность

Способ установки влияет на внешний вид и сложность монтажа. Врезные мойки — классический вариант: их вставляют в вырез столешницы и герметизируют края. Это надежный способ, но важно точно снять замеры и качественно выполнить герметизацию, чтобы избежать протечек. Подстольные модели монтируют вровень с поверхностью, создавая эффект бесшовности. Они удобны в уходе и выглядят современно, но требуют прочной столешницы толщиной не менее 3 см. Накладные мойки проще в установке и подходят для дачных кухонь или съемного жилья, хотя выглядят менее эстетично.

Обратите внимание на дополнительные функции. Крыло с рельефной поверхностью помогает быстро стекать воде и уменьшает скопление брызг. Отверстия под смеситель и измельчитель отходов стоит предусмотреть заранее: их расположение должно соответствовать креплениям сантехники. Перелив защитит от затопления при переполнении чаши. Встроенные аксессуары — решетки, разделочные доски или дозаторы для моющих средств — повышают удобство использования.

Цвет и характеристики поверхности

Цвет и отделка мойки должны гармонировать с общим стилем кухни. Матовые поверхности меньше пачкаются и скрывают мелкие царапины, глянцевые выглядят эффектно, но требуют более тщательного ухода. Темные оттенки практичнее светлых, которые быстрее теряют безупречный вид.

Наконец, учитывайте бюджет и репутацию производителя. Известные бренды предлагают гарантию 2–5 лет и отвечают за качество материалов. Перед покупкой изучите отзывы: это поможет избежать моделей с недостатками в конструкции или отделке.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Кухня Ремонт Сантехника
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем