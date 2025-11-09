Это спасет от морозов: как правильно подготовить садовые растения к зиме

Ландшафтный дизайнер рассказала, как подготовить садовые растения к зиме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для растений нашей полосы зима является настоящим испытанием на выносливость. Ландшафтный дизайнер из Ярославля, руководитель питомника «Гарденика» Ирина Межецкая рассказала, как правильно защитить растения от морозов.

Особенно это важно для деревьев и кустарников. Капризы погоды могут нанести им более существенный ущерб, чем многолетним травянистым растениям, у которых вегетативная часть в основной массе на зиму отмирает.

Чтобы весной увидеть здоровые, не поврежденные растения, стоит придерживаться нескольких простых правил.

1. Подкормка и обработка

Сейчас на дворе уже ноябрь, и на этот момент должны быть проведены все осенние подкормки, способствующие одревеснению побегов, закладке новых почек, опаданию листвы. Обычно эти работы выполняется до начала октября.

Обработка медьсодержщим препаратом поможет дать отпор возбудителями грибных и бактериальных болезней, снизить число вредителей в почве. Такая процедура выполняется после того, как с растения опадет вся листва, перед заморозками. Нюансы обработки обычно указаны на упаковке препарата, который вы собираетесь использовать.

2. Побелка или обвязка

Штамб — это часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны. Защита этой части от морозов растения очень важна.

Побелка и обвязка штамба дерева снижают риск растрескивания ствола из-за перепада температур весной, когда солнце начинает особенно припекать, а корни дерева находятся еще в промерзшем грунте.

«Если вы белите осенью, то нужно следить, чтобы побелка не смылась дождями до весны. Для взрослых деревьев существуют акриловые побелки — более устойчивый вариант. При этом необходимо учесть рекомендации в инструкции конкретного препарата», — отметила Ирина Межецкая.

3. Уборка опавших листьев

Дискуссии о том, убирать или не убирать опавшие листья, постоянны.

«Однозначно листья стоит убирать с газона (рулонного, посевного), если деревья не совсем здоровые и вы их не обрабатываете. Такая листва уничтожается, а не закладывается в компост», — пояснила эксперт.

4. Укрытие и подвязка

Укрывать на весну нужно только что посаженные хвойные растения в первые 2-3 года их жизни.

«Это обуславливается всё тем же ранним, весенним ярким солнцем, на которое будут реагировать хвоинки при том, что корень растения еще будет в морозной земле. Когда укрывать — до начала зимы, или до начала весны — решает каждый сам. Укрываем при стабильной минусовой температуре», — посоветовала Ирина Межецкая.

Также она посоветовала укрывать на зиму и весну растения, которые не предназначены для нашей климатической зоны, но вам захотелось их посадить.

Подвязывать нужно всё, что может обломиться от тяжести мокрого снега.

Укрытие и обвязка помогут вашим растениям перезимовать без потерь Источник: Ирина Межецкая