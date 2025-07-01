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Мой дом Обустраиваем дачу Эксперт Лесной уголок без прополки: ландшафтный дизайнер раскрыла секреты оформления участка деревьями

Лесной уголок без прополки: ландшафтный дизайнер раскрыла секреты оформления участка деревьями

Публикуем советы Ирины Межецкой

20 379
8 комментариев
Ландшафтный дизайнер Ирина Межецкая назвала плюсы и минусы деревьев на даче | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛандшафтный дизайнер Ирина Межецкая назвала плюсы и минусы деревьев на даче | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ландшафтный дизайнер Ирина Межецкая назвала плюсы и минусы деревьев на даче

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Многим городским жителям нравится, когда у них на даче есть настоящие дикие деревья. Особенно все любят сосны. Их присутствие создает иллюзию, что ваш дом стоит практически в лесу среди нетронутой живой природы. Но в деревьях на участке есть и свои минусы. Ландшафтный дизайнер из Ярославля Ирина Межецкая рассказала, что нужно знать, когда вы принимаете решение о покупке участка с деревьями.

«Деревья будут плюсом, если вы собираетесь сохранить большинство из них, создав свой лесок. Иначе — спил, утилизация — а это дополнительные расходы», — отметила специалист.

Как высадить деревья на участке

Чтобы понять, впишутся ли уже растущие деревья в концепцию вашей дачи, Ирина Межецкая посоветовала сделать будущий план участка: обозначить, какие объекты и где разместятся. После этого станет понятно, мешают ли деревья.

«Нужно также понимать, что только что высаженные деревья небольшие, пушистые, и они всем нравятся. В дальнейшем они будут выглядеть как обычные деревья в лесу. Если посадка плотная, то они устремятся вверх, особенно сосны, которые относятся к светолюбивым растениям», — предупредила ландшафтный дизайнер.

Также специалист дала советы, как обыграть присутствие деревьев на участке, если вы решили их оставить.

«Если деревья посажены плотно, то их лучше разрядить и посадить подлесок. Таким образом вы воссоздадите у себя на участке частичку леса. Не высаживайте в таком лесу туи — рядом с соснами и елями они будут смотреться чуждо. Только лесные деревья. Также обратите внимание, что растения должны быть теневыносливыми, так как скорее всего света под кронами будет немного», — порекомендовала Ирина Межецкая.

Подлесок — это кустарники (реже невысокие лиственные деревья), которые растут под пологом деревьев.

Как проверить состояние дерева

Если вы не уверены, что дерево здорово или что его корни не повредили во время стройки, лучше его не оставлять рядом с домом — это всегда риск.

«Если очень хочется оставить, то нужно постоянно мониторить его состояние. Самый простой способ — это простукивать ствол дерева киянкой. Если внутри появятся пустоты, вы на слух это определите», — подсказала Ирина Межецкая.

Киянка — столярный молоток из дерева твердых пород.

Также специалист посоветовала, поднимая уровень грунта на участке, не заглублять корневые шейки деревьев.

«Дерево будет мириться с этим какое-то время, но у него начнет падать иммунитет, появятся болезни — вредители. Выход — или оставить вокруг дерева грунт в виде „колодца“, или соорудить настил вокруг дерева», — отметила Ирина Межецкая.

Также ландшафтный дизайнер порекомендовала под деревьями сажать растения, которые, разрастаясь, снизят необходимость прополки и будут поддерживать влажность.

«Но не высаживайте что-либо в приствольном круге. Помните, корням нужно обязательно дышать. Простой мульчирующий материал, например, кора, поможет им это делать, а вас освободит от бесконечной прополки», — подсказала специалист.

Мульча — это любой материал, которым укрывают землю под посадками: декоративная кора, солома, каменная крошка и другие.

Ранее мы также рассказывали, как украсить дачный участок с помощью камней и неприхотливых растений.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дача Деревья Ландшафтный дизайнер
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Комментарии
8
Гость
25 мая 2024, 08:25
Да пошла она со своими тупыми советами! Деревья, ведь не люди! У меня на участке растут липа, ель, сосна и дуб, и ничего, как-то уживаются! Это ведь не "Русские" с Украинцами! P.S. Все деревья, посажены весной 2000 года. 😂
Гость
25 мая 2024, 08:30
Модер, сорри
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