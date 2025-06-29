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Мой дом Обустраиваем дачу «Натуралистичность рулит»: как украсить дачный участок камнями — инструкция

«Натуралистичность рулит»: как украсить дачный участок камнями — инструкция

Советы от ландшафтного дизайнера из Ярославля. Фото

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2 комментария
Ландшафтный дизайнер рассказала, как украсить участок камнями | Источник: Ирина МежецкаяЛандшафтный дизайнер рассказала, как украсить участок камнями | Источник: Ирина Межецкая

Ландшафтный дизайнер рассказала, как украсить участок камнями

Источник:

Ирина Межецкая

Ландшафтный дизайнер из Ярославля, руководитель питомника «Гарденика» Ирина Межецкая рассказала, как грамотно использовать камни на дачном участке. Ведь зачастую именно эти природные объекты могут стать ярким дополнением или даже основой красивых садовых композиций.

«Камни могут быть применены в рокариях (композициях из камней и растений), горках, водоемах, подпорных стенах, сухих ручьях и других вариантах», — рассказала ландшафтный дизайнер порталу 76.RU.

Выбирать камни она посоветовала, отталкиваясь от вашей задачи.

Рокарий

«Для рокария я подбираю камни с акцентом, подчеркивающие стиль всего окружения. Учитываю размер, цвет, положение (вертикальный камень или горизонтальный). Делаю это на основании своего наброска, основанного на конкретной площади», — рассказала Ирина Межецкая.

Она посоветовала в композициях остановить выбор на одном-двух видах камней, являющихся компаньонами по стилю и цвету. А также не применять одновременно камни с острым и гладким краем. Для композиций на земле, по мнению специалиста, лучше походят более острые камни.

«Абсолютная тенденция — постараться сделать так, чтобы у всех возникли сомнения — так было или вы приложил руку? Натуралистичность рулит», — подчеркнула Ирина Межецкая.

Камень может стать акцентом или дополнением дачной композиции | Источник: Ирина МежецкаяКамень может стать акцентом или дополнением дачной композиции | Источник: Ирина Межецкая
Для суши подойдут камни с острым краем | Источник: Ирина МежецкаяДля суши подойдут камни с острым краем | Источник: Ирина Межецкая
Камни добавляют фактуры в ландшафтный дизайн | Источник: Ирина МежецкаяКамни добавляют фактуры в ландшафтный дизайн | Источник: Ирина Межецкая

Водоем, ручей или их имитация

«Если в первом случае я рекомендовала камни с острым углом, то здесь предлагаю обратить внимание на гладкие, в том числе гальку. Все мы были на море, около ручьев и видели, что около воды располагаются камни с круглым боком, отточенным водой. Именно из ассоциаций и складывается реализация, ведь мы же стремимся к реалистичности», — подсказала Ирина Межецкая.

Усилить эффект она порекомендовала посадкой растений, живущих около водоемов.

В водных композициях и их имитации лучше смотрятся гладкие камни | Источник: Ирина МежецкаяВ водных композициях и их имитации лучше смотрятся гладкие камни | Источник: Ирина Межецкая
Растения, которые можно встретить на берегах рек и озер, усилят эффект | Источник: Ирина МежецкаяРастения, которые можно встретить на берегах рек и озер, усилят эффект | Источник: Ирина Межецкая
Композиции с камнями радуют глаз | Источник: Ирина МежецкаяКомпозиции с камнями радуют глаз | Источник: Ирина Межецкая

Напомним, ландшафтный дизайнер Ирина Межецкая назвала красивое и неприхотливое растение для дачи.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ландшафтный дизайнер Дача
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Комментарии
2
Гость
2 часа
А можно других дизайнеров? У этой ценник космическмй. И надоела она уже.
Гость
38 минут
какие неудачные фото... ужасно неудачные.. лещенкова - не пиши, не твое
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