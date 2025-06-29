«Натуралистичность рулит»: как украсить дачный участок камнями — инструкция

Ландшафтный дизайнер рассказала, как украсить участок камнями Источник: Ирина Межецкая

Ландшафтный дизайнер из Ярославля, руководитель питомника «Гарденика» Ирина Межецкая рассказала, как грамотно использовать камни на дачном участке. Ведь зачастую именно эти природные объекты могут стать ярким дополнением или даже основой красивых садовых композиций.

«Камни могут быть применены в рокариях (композициях из камней и растений), горках, водоемах, подпорных стенах, сухих ручьях и других вариантах», — рассказала ландшафтный дизайнер порталу 76.RU.

Выбирать камни она посоветовала, отталкиваясь от вашей задачи.

Рокарий

«Для рокария я подбираю камни с акцентом, подчеркивающие стиль всего окружения. Учитываю размер, цвет, положение (вертикальный камень или горизонтальный). Делаю это на основании своего наброска, основанного на конкретной площади», — рассказала Ирина Межецкая.

Она посоветовала в композициях остановить выбор на одном-двух видах камней, являющихся компаньонами по стилю и цвету. А также не применять одновременно камни с острым и гладким краем. Для композиций на земле, по мнению специалиста, лучше походят более острые камни.

«Абсолютная тенденция — постараться сделать так, чтобы у всех возникли сомнения — так было или вы приложил руку? Натуралистичность рулит», — подчеркнула Ирина Межецкая.

Водоем, ручей или их имитация

«Если в первом случае я рекомендовала камни с острым углом, то здесь предлагаю обратить внимание на гладкие, в том числе гальку. Все мы были на море, около ручьев и видели, что около воды располагаются камни с круглым боком, отточенным водой. Именно из ассоциаций и складывается реализация, ведь мы же стремимся к реалистичности», — подсказала Ирина Межецкая.

Усилить эффект она порекомендовала посадкой растений, живущих около водоемов.