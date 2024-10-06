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Мой дом эксперт «Чтобы не было запаха»: как правильно обустроить дачный туалет? Советы эксперта

«Чтобы не было запаха»: как правильно обустроить дачный туалет? Советы эксперта

Специалист из Ярославля объяснил, где расположить клозет и как за ним ухаживать

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Как поддерживать порядок в дачной уборной

Дачный сезон подходит к концу. Настало время подумать о том, как сделать свой участок еще более комфортным к следующему лету. Одна из неотъемлемых деталей фазенды — туалет. Не у всех на участке есть канализация, так что лучший друг в дачника в этом случае — старая-добрая деревянная кабинка.

О том, как правильно расположить туалет на участке и ухаживать за ним, мы поговорили с представителем компании «Вода-строй», занимающейся в том числе установкой дачных туалетов.

Специалист объяснил, что туалет должен быть расположен на самом низком участке территории.

— И желательно в углу. Чтобы он был расположен подальше от скважины и питьевых колодцев, — объяснил менеджер компании «Вода-строй» Максим.

Дачный туалет представляет собой будку из дерева с вентиляционным люком и фановой трубой. Под строением располагается яма с бетонными кольцами.

— Соответственно, с бетонированием дна, чтобы отходы не попадали в почву. Минимальная глубина ямы — 2 метра. Диаметр при использовании бетонных колец — 1,2 метра — наружный, внутренний — метр, — пояснил специалист.

При уходе за дачным туалетом необязательно вызывать ассенизаторов. Чтобы избавиться от отходов, достаточно использовать специальные средства.

— Соотношение жидкости с твердыми отходами — жидкость всего 10%. Лучше всего время от времени туда бросать бактерии. Они будут все сжирать. А чтобы не было запаха, на самой туалетной будке устанавливается фановая труба. То есть вентиляция, — рассказал эксперт.

Специалист рассказал, что использовать бактерии для очистки туалета нужно примерно раз в полгода.

— Смотря, у кого какая семья. Многие заказывают туалетную будку, например, для автосервисов. Или для рабочих. А если речь идет о семье из четырех человек, то бактерии можно использовать года через два, — объяснил менеджер компании «Вода-строй» Максим. — У бактерий названия везде разные. Их очень много, зависит от того, кто где покупает.

Ранее мы публиковали советы о том, как можно оригинально украсить дачный участок и как правильно рассчитать место в теплице.

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