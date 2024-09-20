НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

ю-з.

 757мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Судьба башни-недостроя
«АЭС для пацанчиков». Сериал
«Правда вымирают?»
Лучшие бизнес-идеи страны
Суд по делу об объединении школ
Куда съездить на выходных
Нападения на студенток
Массовые задержания в Тутаеве
Изменят маршруты автобусов
Эвакуировали детскую поликлинику
Мой дом Обустраиваем дачу «Четыре растения на квадратный метр»: как правильно рассчитать размеры теплицы. Советы дачницы

«Четыре растения на квадратный метр»: как правильно рассчитать размеры теплицы. Советы дачницы

Публикуем понятную инструкцию от Ольги Догадаевой из Ярославской области

201
3 комментария

Как правильно рассчитать теплицу

Урожайный сезон близится к завершению, а значит, самое время подумать о том, чего еще не хватает на вашей даче. Один из главных атрибутов любителей огорода — собственная теплица. Но куда ее лучше установить, и как рассчитать размеры, чтобы не попасть впросак?

На эти вопросы ответила жительницы поселка Искра Октября в Рыбинском районе Ярославской области Ольга Догадаева. Она рассказала простую инструкцию о том, что следует делать в первую очередь.

Читайте также

По словам Ольги, первым делом нужно определить место для будущей теплицы. Лучше выбирать тот угол участка, который больше всего освещается солнцем.

— Но, допустим, летом в сильную жару придется притенять, — предупредила Ольга Догадаева.

Дальше нужно взять листок, ручку и выписать, какие культуры и в каком количестве вы собираетесь выращивать.

— После этого нужно посчитать квадратуру. Томаты, например, в среднем сажаем 4 растения на квадратный метр. Перцы можно почаще, за перцами можно посадить огурцы. Перцы внизу, огурцы сверху, соседствуют хорошо. Взять стандартную теплицу, допустим 3*6, и прямо на листочке нарисовать предполагаемую рассаду. Я так каждый год делаю, планируя посадки, — рассказала дачница.

При этом она уточнила, что речь идет про средние показатели.

— А так, конечно, в зависимости от сорта. Бывают такие, что лучше посадить одно растение на один квадратный метр, — рассказала Ольга Догадаева.

Ранее Ольга рассказывала, как «съедобно» украсить свой участок. А еще показывала огромную тыкву, которую ей удалось вырастить, и самый большой кабачок в России.

ПО ТЕМЕ
Теплица Огород Дача
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
15 минут
Теплицы под слоем снега ломаются
Гость
16 минут
А расскажите почему в теплице земля покрывается мхом,а потом происходит не понятно что и она становится не выносимой для выращивания
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление