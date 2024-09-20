«Четыре растения на квадратный метр»: как правильно рассчитать размеры теплицы. Советы дачницы

Как правильно рассчитать теплицу Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Урожайный сезон близится к завершению, а значит, самое время подумать о том, чего еще не хватает на вашей даче. Один из главных атрибутов любителей огорода — собственная теплица. Но куда ее лучше установить, и как рассчитать размеры, чтобы не попасть впросак?

На эти вопросы ответила жительницы поселка Искра Октября в Рыбинском районе Ярославской области Ольга Догадаева. Она рассказала простую инструкцию о том, что следует делать в первую очередь.

По словам Ольги, первым делом нужно определить место для будущей теплицы. Лучше выбирать тот угол участка, который больше всего освещается солнцем.

— Но, допустим, летом в сильную жару придется притенять, — предупредила Ольга Догадаева.

Дальше нужно взять листок, ручку и выписать, какие культуры и в каком количестве вы собираетесь выращивать.

— После этого нужно посчитать квадратуру. Томаты, например, в среднем сажаем 4 растения на квадратный метр. Перцы можно почаще, за перцами можно посадить огурцы. Перцы внизу, огурцы сверху, соседствуют хорошо. Взять стандартную теплицу, допустим 3*6, и прямо на листочке нарисовать предполагаемую рассаду. Я так каждый год делаю, планируя посадки, — рассказала дачница.

При этом она уточнила, что речь идет про средние показатели.