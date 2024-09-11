Выкапываем гладиолусы и георгины: как сохранить любимые цветы на зиму

Многие цветы отлично зимуют в подвале Источник: Кирилл Поверинов











Многие цветы не способны выдержать даже небольшие минусовые температуры зимой, а о суровых морозах и говорить не приходится. Поэтому важно правильно выбрать время выкопки, чтобы цветник в следующем году был таким же пышным и красивым. Объясняем, когда выкапывать гладиолусы, хризантемы и георгины на зиму, чтобы сохранить любимые сорта.

Когда выкапывать гладиолусы

Важно соблюсти баланс — не поторопиться и не затянуть с выкопкой до серьезных заморозков. Традиционные сроки уборки гладиолусов — третья декада сентября вплоть до конца месяца.

— Слишком рано копать тоже нет смысла, потому что сейчас гладиолусы наращивают деток — новые луковицы. Примерно с 20–25 сентября можно браться за лопаты. Сначала срезать листву, потом аккуратно выкопать луковицы и их обсушить, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Нужно аккуратно отделить новые луковицы от основной так, чтобы не повредить кроющие чешуйки. Отрезать все корни и помыть холодной водой от земли. Можно замочить луковицы в слабом растворе марганцовки на час, достать и высушить. Их можно хранить в погребе в ящичках с доступом воздуха. Можно пересыпать луковицы опилками. Идеальная температура хранения — +3… +5 градусов с влажностью 60–80%. В квартире лучше всего хранить луковицы в холодильнике.

Как сохранить гортензию зимой

Гортензии при правильном уходе прекрасно зимуют. Укрывать растения стоит в третьей декаде октября. В конце сентября нужно срезать все нижние листья. Перед укрытием на зиму куст укорачивают до 3–5 почек на каждом побеге.

Старые кусты можно укрыть лапником, а вот молодые растения нуждаются в более теплом домике. Для их защиты подойдет плотный укрывной материал. Им нужно обернуть кусты и хорошо прижать к земле. Остальную защиту обеспечит снег.

Как сохранить хризантемы зимой

Осень — основное время цветения хризантем. Растения могут выдержать небольшие понижения температур, но при заморозках в -5 градусов листья начинают чернеть.

— Некоторые сорта только начинают цвести, в сентябре выкапывать цветы не нужно. Обычно сохраняют неустойчивые к морозам сорта, самые дорогие и экзотические. Остальные нужно срезать почти под уровень земли и хорошо укрыть специальным материалом или листьями с ветками, — отметила агроном.

В первой декаде октября хризантемы выкапывают методом перевалки — то есть нужно подкопать так, чтобы сохранить внушительный ком земли. Его переносят в горшок, предварительно обрезав всю зелень сверху. Должны остаться пеньки не выше 5–6 сантиметров. Горшки хранят в подвале всю зиму.

Выкапывать ли георгин на зиму

Георгины нельзя оставлять на зиму в земле. Корни достаточно быстро промерзают при температуре ниже -5 градусов, поэтому цветок нужно выкапывать. Сделать это требуется до середины октября.

— Если листья начали чернеть, то есть их уже серьезно побили заморозки, то корневище нужно срочно выкапывать. Перед этим обрезать до высоты в 15–20 сантиметров всю надземную часть, — подчеркнула агроном.

Георгины выкопать на расстоянии примерно 20–30 сантиметров от основного стебля, чтобы сохранить как можно больше корней. Очистить от земли и оставить подсохнуть на открытом воздухе на 3–4 часа. Удалить все подгнившие и поврежденные корешки.

После этого сушить в сухом, проветриваемом и затемненном помещении корнями вверх в течение двух суток. Корни опустить в слабый раствор марганцовки на полчаса, просушить и отправить на хранение. Лучше всего держать георгины в ящиках в погребе. Важно, чтобы у корней был доступ к воздуху, а влажность в помещении — не выше 80%.