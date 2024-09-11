НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

ю-в.

 756мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50
Похороны Александра Маслякова
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Что построят в Ярославле
Куда съездить на выходных
Ярославский супер-ниндзя
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда включат отопление
Объединение школ
Родители Vs объединение школ
Осень Обустраиваем дачу инструкция Выкапываем гладиолусы и георгины: как сохранить любимые цветы на зиму

Выкапываем гладиолусы и георгины: как сохранить любимые цветы на зиму

Важно не допустить серьезного повреждения растений заморозками

180
Написать комментарий

Многие цветы отлично зимуют в подвале

Многие цветы не способны выдержать даже небольшие минусовые температуры зимой, а о суровых морозах и говорить не приходится. Поэтому важно правильно выбрать время выкопки, чтобы цветник в следующем году был таким же пышным и красивым. Объясняем, когда выкапывать гладиолусы, хризантемы и георгины на зиму, чтобы сохранить любимые сорта.

Когда выкапывать гладиолусы

Важно соблюсти баланс — не поторопиться и не затянуть с выкопкой до серьезных заморозков. Традиционные сроки уборки гладиолусов — третья декада сентября вплоть до конца месяца.

— Слишком рано копать тоже нет смысла, потому что сейчас гладиолусы наращивают деток — новые луковицы. Примерно с 20–25 сентября можно браться за лопаты. Сначала срезать листву, потом аккуратно выкопать луковицы и их обсушить, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Нужно аккуратно отделить новые луковицы от основной так, чтобы не повредить кроющие чешуйки. Отрезать все корни и помыть холодной водой от земли. Можно замочить луковицы в слабом растворе марганцовки на час, достать и высушить. Их можно хранить в погребе в ящичках с доступом воздуха. Можно пересыпать луковицы опилками. Идеальная температура хранения — +3… +5 градусов с влажностью 60–80%. В квартире лучше всего хранить луковицы в холодильнике.

Как сохранить гортензию зимой

Гортензии при правильном уходе прекрасно зимуют. Укрывать растения стоит в третьей декаде октября. В конце сентября нужно срезать все нижние листья. Перед укрытием на зиму куст укорачивают до 3–5 почек на каждом побеге.

Старые кусты можно укрыть лапником, а вот молодые растения нуждаются в более теплом домике. Для их защиты подойдет плотный укрывной материал. Им нужно обернуть кусты и хорошо прижать к земле. Остальную защиту обеспечит снег.

Как сохранить хризантемы зимой

Осень — основное время цветения хризантем. Растения могут выдержать небольшие понижения температур, но при заморозках в -5 градусов листья начинают чернеть.

— Некоторые сорта только начинают цвести, в сентябре выкапывать цветы не нужно. Обычно сохраняют неустойчивые к морозам сорта, самые дорогие и экзотические. Остальные нужно срезать почти под уровень земли и хорошо укрыть специальным материалом или листьями с ветками, — отметила агроном.

В первой декаде октября хризантемы выкапывают методом перевалки — то есть нужно подкопать так, чтобы сохранить внушительный ком земли. Его переносят в горшок, предварительно обрезав всю зелень сверху. Должны остаться пеньки не выше 5–6 сантиметров. Горшки хранят в подвале всю зиму.

Выкапывать ли георгин на зиму

Георгины нельзя оставлять на зиму в земле. Корни достаточно быстро промерзают при температуре ниже -5 градусов, поэтому цветок нужно выкапывать. Сделать это требуется до середины октября.

— Если листья начали чернеть, то есть их уже серьезно побили заморозки, то корневище нужно срочно выкапывать. Перед этим обрезать до высоты в 15–20 сантиметров всю надземную часть, — подчеркнула агроном.

Георгины выкопать на расстоянии примерно 20–30 сантиметров от основного стебля, чтобы сохранить как можно больше корней. Очистить от земли и оставить подсохнуть на открытом воздухе на 3–4 часа. Удалить все подгнившие и поврежденные корешки.

После этого сушить в сухом, проветриваемом и затемненном помещении корнями вверх в течение двух суток. Корни опустить в слабый раствор марганцовки на полчаса, просушить и отправить на хранение. Лучше всего держать георгины в ящиках в погребе. Важно, чтобы у корней был доступ к воздуху, а влажность в помещении — не выше 80%.

Ранее мы публиковали советы агронома о том, как правильно высаживать чеснок под зиму. А также рассказывали о трендах в оформлении клумб.

ПО ТЕМЕ
Дача Сад Огород Гладиолусы Хризантема
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление