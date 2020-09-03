В Ярославскую область придут новые виды гриппа
В Ярославской области в этом году ждут новые виды гриппа. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
— Эти штаммы не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации, — отметили в ведомстве 3 сентября.
Два из этих штаммов относятся к модификациям гриппа А — A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09 и A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2). Третий входит в вариации гриппа В — B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).
— Особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья, — предупредили в Роспотребнадзоре.
Именно поэтому эпидемиологи настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа.
— Вакцинация против гриппа — это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска — 75%. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ, — отметили в Роспотребнадзоре.
Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала сезона болезни. Поэтому оптимальным временем для вакцинации являются сентябрь, октябрь и ноябрь. Все желающие могут обратиться в свою поликлинику.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас в Ярославской области подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом пока нет. Чаще всего причинами появления симптомов ОРВИ у ярославцев становятся вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы.
Чтобы защититься от заражения гриппом и ОРВИ специалисты советуют кроме вакцинации полноценно и правильно питаться, вести здоровый образ жизни, высыпаться, заниматься физкультурой, чаще мыть руки, промывать нос, регулярно делать влажную уборку, проветривать помещение, пользоваться масками в общественных местах.
Напомним, напряженной остается в Ярославской области и ситуация с коронавирусом. 3 сентября стало известно о новом смертельном случае. Пожилая женщина стала 38-й жертвой заразы.