В Ярославскую область придут новые виды гриппа

В Ярославской области в этом году ждут новые виды гриппа. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.



— Эти штаммы не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации, — отметили в ведомстве 3 сентября.



Два из этих штаммов относятся к модификациям гриппа А — A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09 и A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2). Третий входит в вариации гриппа В — B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).



— Особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья, — предупредили в Роспотребнадзоре.

