Омский главврач написал письмо в клинику, куда увезли Навального. Публикуем его полностью

Главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский написал в университетский медицинский комплекс Шарите в Берлине письмо, в котором предложил помощь в лечении Алексея Навального. Именно в эту больницу оппозиционный политик был доставлен сегодня, 22 августа. До этого в течение двух дней за его жизнь боролись омские врачи. Он поступил на скорой из аэропорта в тяжёлом состоянии.



Пациенту оперативно сделали все необходимые анализы, магнитно-резонансную терапию и компьютерную томографию. Врачи исключили версию об отравлении Алексея Навального и остановились на диагнозе «нарушение обмена веществ». После начатого лечения его состояние стабилизировалось и даже была зафиксирована «умеренная положительная динамика».