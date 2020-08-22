Омский главврач написал письмо в клинику, куда увезли Навального. Публикуем его полностью

Главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский написал в университетский медицинский комплекс Шарите в Берлине письмо, в котором предложил помощь в лечении Алексея Навального. Именно в эту больницу оппозиционный политик был доставлен сегодня, 22 августа. До этого в течение двух дней за его жизнь боролись омские врачи. Он поступил на скорой из аэропорта в тяжёлом состоянии.
Пациенту оперативно сделали все необходимые анализы, магнитно-резонансную терапию и компьютерную томографию. Врачи исключили версию об отравлении Алексея Навального и остановились на диагнозе «нарушение обмена веществ». После начатого лечения его состояние стабилизировалось и даже была зафиксирована «умеренная положительная динамика».
Как заявили омские медики, они готовы поделиться с медиками из Шарите результатами всех обследований, сбора анамнеза и выбранной тактикой лечения. Публикуем письмо Александра Мураховского.
— Одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента), — в частности, пишут омские врачи.
Кстати, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опровергала версию, что накануне Алексей Навальный пил и что плохо ему стало после таблетки от похмелья.
— Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных А. Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента, — в заключение написал главврач Мураховский.