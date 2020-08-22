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Омский главврач написал письмо в клинику, куда увезли Навального. Публикуем его полностью

Он заявил, что готов поделиться результатами проделанной за два дня работы

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Александр Мураховский давал комментарии десяткам журналистов за прошедшие два дня

Александр Мураховский давал комментарии десяткам журналистов за прошедшие два дня

Главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский написал в университетский медицинский комплекс Шарите в Берлине письмо, в котором предложил помощь в лечении Алексея Навального. Именно в эту больницу оппозиционный политик был доставлен сегодня, 22 августа. До этого в течение двух дней за его жизнь боролись омские врачи. Он поступил на скорой из аэропорта в тяжёлом состоянии.

Пациенту оперативно сделали все необходимые анализы, магнитно-резонансную терапию и компьютерную томографию. Врачи исключили версию об отравлении Алексея Навального и остановились на диагнозе «нарушение обмена веществ». После начатого лечения его состояние стабилизировалось и даже была зафиксирована «умеренная положительная динамика».

Как заявили омские медики, они готовы поделиться с медиками из Шарите результатами всех обследований, сбора анамнеза и выбранной тактикой лечения. Публикуем письмо Александра Мураховского.

Письмо датировано 22 августа 2020 года

Письмо датировано 22 августа 2020 года

СЮЖЕТ

Алексей Навальный впал в кому в Омске Алексей Навальный впал в кому в Омске

— Одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента), — в частности, пишут омские врачи.

Кстати, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опровергала версию, что накануне Алексей Навальный пил и что плохо ему стало после таблетки от похмелья.

— Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных А. Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента, — в заключение написал главврач Мураховский.

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Алексей Навальныйбольницакома
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