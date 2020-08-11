Первую вакцину от коронавируса испытала на себе дочь Путина

Президент РФ Владимир Путин сегодня объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Глава государства поблагодарил ученых и врачей за разработку вакцины и отметил, что один из приоритетов сейчас — это обеспечение широкого применения вакцины и ее безопасности.



Путин также заявил, что одним из добровольцев, на ком испытывали вакцину, стала его дочь.



— Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, она работает более точно, формирует стойкий антительный иммунитет. Одна из моих дочерей сделала эту прививку. В первый день у нее была температура 38, на второй — 37, и всё. После второго укола температура немного поднялась, но все сошло на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие (Титр антител — это напряженность иммунитета. Чем выше титр, тем дольше действие иммунитета — Прим. ред.), — заявил президент.

