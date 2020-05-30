Ученые работают над новой породой лабораторных мышей, которые будут чувствительны к заражению коронавирусом. Мышки помогут изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19. Лабораторные животные, которые были прежде, для этого не подходят — у каждой породы (или, как говорят ученые, «модели») свое предназначение: на одних испытывают лекарство от рака, на других — от туберкулеза, на третьих — противовоспалительные препараты.

Когда учёные ставят опыты на мышах, они делают упрощенную модель какого-нибудь заболевания — она не точь-в-точь повторяет человеческую болезнь, но соответствует ей по определенным параметрам. Выводят мышек в Московском институте биологии гена РАН, а готовые отправляются в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Планируется, что первые «коронавирусные» мыши приедут в Сибирь уже в июне.