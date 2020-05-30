Ученые работают над новой породой лабораторных мышей, которые будут чувствительны к заражению коронавирусом. Мышки помогут изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19. Лабораторные животные, которые были прежде, для этого не подходят — у каждой породы (или, как говорят ученые, «модели») свое предназначение: на одних испытывают лекарство от рака, на других — от туберкулеза, на третьих — противовоспалительные препараты.
Когда учёные ставят опыты на мышах, они делают упрощенную модель какого-нибудь заболевания — она не точь-в-точь повторяет человеческую болезнь, но соответствует ей по определенным параметрам. Выводят мышек в Московском институте биологии гена РАН, а готовые отправляются в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Планируется, что первые «коронавирусные» мыши приедут в Сибирь уже в июне.
Рассказать об этих мышах пока нечего, но другие грызуны помогают ученым уже много лет. Наши коллеги с NGS.RU побывали в лабораториях и виварии (помещение, где выращивают лабораторных животных. — Прим. ред.) ИЦиГ СО РАН. Мы думаем, что вам непременно нужно узнать, почему мышей зовут Фредди и зачем ученые прячутся от них в бочку.
В Новосибирском виварии специальные породы мышей не выводят — «создают» из уже имеющихся «линий». У каждой из пород собственные свойства, благодаря которым лабораторные животные помогают учёным изобретать лекарства от разных болезней. Маленьким помощникам даже поставили памятник в знак благодарности — в новосибирском Академгородке установлена скульптура лабораторной мыши, которая вяжет нить ДНК.
— У нас здесь пять линий мышей. У меня специальные заявки от ученых, и я уже соизмеряю, сколько нужно посадить самок, самцов, и размножаю. Чаще всего используются блэки. Сейчас в экспериментах будут балбы. Они идут и на токсичность, и на перитонит. Это очень хорошая модель для изучения онкологии — их специально выводили для этой работы, — рассказывает заведующая виварием Александра Григорьевна.
Блэками ученые между собой называют мышей C57BL/6. У них красивые округлые уши, как у Микки-Мауса. Но милые мордашки обманчивы — эти мыши одни из самых агрессивных. Научный сотрудник Даниил Гладких рассказывает, что за весь период работы кусали его лабораторные животные лишь три раза — и всегда это были блэки.
— Но по сравнению с линией особо агрессивных крыс в Институте цитологии и генетики они просто милашки. Там, как только заходишь, мыши сразу кидаются на клетку. У них стоит такая большая железная бочка. Если крыса упадет на пол (а они достаточно хорошо прыгают, и зубы там сантиметра по два), ты запрыгиваешь в бочку и палочкой нажимаешь кнопку, чтобы пришел охранник. И работа там идет только в специальных перчатках, которые невозможно прокусить, — говорит Даниил.
Лабораторные мыши стоят от 200 до 6000 рублей. Самые дорогие — это очень редкие мыши с какими-нибудь патологиями и заболеваниями. Их покупают в специальном стерильном виварии.
У иммунодефицитных мышей отдельный кабинет со специальными боксами — чтобы беречь от инфекций даже те несколько часов терминального эксперимента, что они проживут вне условий SPF-вивария. Эти мышки полностью лысые и отличаются тем, что у них приживаются человеческие опухоли — иммунитет их не подавляет. Иммунодефицитных мышей ученые зовут Фредди, в честь Фредди Меркьюри — автора песен и вокалиста рок-группы Queen, умершего от СПИДа.
— Они очень миленькие, мягонькие и даже когтями тебя поцарапать не могут. Они глуховаты немного, плохо видят, очень добродушные. С ними одно удовольствие работать, — говорит ученый.
Когда эксперимент уже проведен, животное убивают. Смерть наступает быстро и безболезненно — мышке разъединяют позвоночник, и она моментально умирает. По словам ученых, это самый гуманный способ.
В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН стараются создать универсальный доставщик специального препарата, который «отключает» ген множественной лекарственной устойчивости — свойство раковой клетки сопротивляться химиотерапии. Это позволит вместо трех курсов химиотерапии проводить один и не такой интенсивный, как сейчас. На мышах это уже работает, и Даниил Гладких говорит, что средство практически готово к испытанию на людях.
Российских лабораторных мышей используют не только наши ученые — к ним в гости приезжают и из других стран. Из-за долгих бюрократических процедур специалистам из Манчестера и Осаки приходится дома тратить на один эксперимент до полугода, а в Новосибирске он же займет
Будущих «коронавирусных» мышей ждет испытание вакцины, над которой тоже сейчас работают российские ученые. О том, как ее разрабатывают и чем она будет отличаться от других вакцин, можно почитать в нашем материале.