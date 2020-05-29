За минувшие сутки в России зафиксировано 8 572 новых случая коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. 8 264 человека выздоровели, 232 — умерли, и это серьезный скачок. Впрочем, ранее глава федерального оперштаба Татьяна Голикова заявляла, что пик смертности от COVID-19 ожидается в конце мая. С начала пандемии в стране официально зарегистрировано 387 623 случаев инфекции, 159 257 человек выписаны из больниц, 4 374 человека спасти не удалось.

За все время медики провели больше 10 миллионов тестов на COVID-19, с подозрением на инфекцию находятся 305 тысяч россиян.

